- Veröffentlichung der Routen 2019/2020 - Einzigartige Expeditionshighlights: Semi-Circumnavigation der Antarktis, Arktis-Umrundung, Expedition Madagaskar und Seychellen sowie Russisch-Fernost - 17 Premierenziele



Auf den Spuren berühmter Entdecker: In der Saison 2019/2020 können sich die Gäste der BREMEN auf ein von Entdeckerlust und Pioniergeist geprägtes Routing freuen, das derzeit kein anderes Expeditionsschiff auf dem Markt bietet. So begibt sich das kleinste Flottenmitglied von Hapag-Lloyd Cruises, das sich durch seine persönliche und familiäre Atmosphäre an Bord auszeichnet, nicht nur auf die Halbumrundung der Antarktis, sondern wagt zudem die Umrundung der Arktis. 17 Premierenhäfen wie u.a. Inverewe Garden in Schottland, Stykkisholmur auf Island oder auch Akita in Japan stehen ebenfalls auf dem Programm. Der neue Katalog, der Reisen von Februar 2019 bis September 2020 beinhaltet, ist ab dem 23. Januar 2018 verfügbar.



Eine spektakuläre Premiere in der Welt der Kreuzfahrt stellt die Arktis-Umrundung dar: In 72 Tagen kombiniert die BREMEN erstmals die Nordwest- mit der Nordostpassage und umrundet die Arktis über Spitzbergen und Grönland von Tromsø bis nach Bergen. Die maximal 155 Passagiere haben die Möglichkeit, die gesamte nordpolare Faszination in einer großen Expedition zu erleben oder aber eine der drei Teilreisen zu buchen.



Nicht weniger besonders ist die sogenannte Semi-Circumnavigation, die Halbumrundung der Antarktis. Sie gilt als eines der größten Abenteuer der heutigen Zeit und ist für die wenigen Gäste an Bord die Erfüllung eines Lebenstraumes. In 31 Tagen begibt sich die BREMEN von Ushuaia/Argentinien nach Bluff/Neuseeland und erkundet dabei den geheimnisvollen sechsten Kontinent in aller Tiefe.



Nach langer Zeit wieder im Programm: Sehnsuchtsziele im Indischen Ozean. Bei zahlreichen Anlandungen mit den bordeigenen Zodiacs erleben die Gäste der BREMEN ein ursprüngliches Naturschauspiel mit einer beeindruckenden Artenvielfalt auf Madagaskar und den Seychellen.



Die Sehnsucht nach dem Unbekannten stillt die BREMEN auch mit einem abwechslungsreichen Programm in Russisch-Fernost und Alaska oder auf den Expeditionen im Südpazifik.



Aber auch ohne weit zu fliegen, sozusagen vor der Haustür, liegen spannende Ziele auf dem Fahrplan der BREMEN. So geht es beispielsweise zu kleinen Inseln und charmanten Städten entlang der Küste Großbritanniens oder zu den Azoren, Kanalinseln und nach Helgoland.



Reisebeispiele:



Semi-Circumnavigation der Antarktis, von Ushuaia/Argentinien nach Bluff/Neuseeland, 29.01. - 05.03.2020 (35 Tage), ab 20.260 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland



Expedition Madagaskar und Seychellen, 17.11. - 04.12.2019 (17 Tage), von Port Louis/Mauritius entlang der Ostküste Madagaskars (Toamasina, Nosy Boraha, Nosy Nato, Nosy Mangabe), der Nord- und Westküste Madagaskars (Antsiranana, Nosy Be), Mayotte/Frankreich über die Seychellen (Assomption, Cosmoledo Atoll, Aldabra-Inseln, Assomption) zurück nach Port Louis, ab 7.480 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland



Expedition Britische Inselwelt, 26.09. - 09.10.2019 (13 Tage), von Bergen/Norwegen über Lerwick/Shetlandinseln/Schottland, Kirkwall/Orkneyinseln, North Uist/Äußere Hebriden, Fort William, Innere Hebriden (Staffa, Iona), Belfast/Nordirland, Douglas/Isle of Man, Dublin/Irland, Scillyinseln/England nach Lissabon/Portugal, ab 5.250 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland



