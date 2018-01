Osnabrück (ots) - Wirtschaftsrat der Union: Starke Zweifel an Haltbarkeit einer Koalition mit "labilem Partner" SPD



Präsident Bahlsen plädiert für Minderheitsregierung - "Skepsis, dass die Union die SPD-Spitze überhaupt noch beim Wort nehmen kann"



Osnabrück. Der Wirtschaftsrat der Union hat starke Zweifel, dass "eine Regierung mit einem so labilen Partner wie der SPD über eine Legislaturperiode haltbar ist". Präsident Werner M. Bahlsen sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag), eine Minderheitsregierung sei "eine klarere und bessere Alternative" für die Union. Vor Beginn der Verhandlungen über eine neue Große Koalition äußerte sich Bahlsen skeptisch, ob "die Union die SPD-Spitze überhaupt noch beim Wort nehmen kann". Für den Wirtschaftsrat sei klar, dass es keinen Verhandlungsspielraum mit der SPD mehr gebe.



