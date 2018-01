Der Kurs der Lufthansa-Aktie fliegt am Dienstag um 2,3 Prozent nach oben. Damit könnte die Lethargie der vergangenen Tage beendet sein. Das aber ändert nichts an der Tatsache, dass auf dem Flug nach oben zahlreiche Widerstände warten. Langfristig jedoch könnte der Ausbruch in höhere Luftschichten gelingen. Weshalb das möglich erscheint, wo die...

Den vollständigen Artikel lesen ...