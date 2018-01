Berlin (ots) -



- Durchschnittliche Fondskosten sinken von 0,40 auf 0,25 Prozent, Gesamtkosten von 0,88 auf 0,73 Prozent - quirion verwaltet die ersten 10.000 Euro für Neukunden ab sofort kostenfrei



quirion (www.quirion.de), Deutschlands digitale Geldanlage, ermöglicht Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung jetzt zu noch günstigeren Konditionen - die Gesamtkosten wurden um 17 Prozent reduziert. Durch den Austausch einzelner Produkte konnten die Fondskosten (TER) von ursprünglich 0,40 Prozent auf durchschnittlich 0,25 Prozent gesenkt werden, ohne dabei Änderungen an der Ausrichtung der Portfolios vorzunehmen. Zusammen mit der jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,48 Prozent liegt die neue Gesamtkostenquote bei 0,73 Prozent.



"Damit bietet quirion das mit Abstand günstigste breit diversifizierte Wertpapierportfolio am deutschen Markt an. Die Gesamtkosten anderer Robos liegen oft bei 1 Prozent per anno oder darüber. Den Kostenvorsprung gegenüber anderen Anbietern haben wir damit noch einmal deutlich ausgebaut und wir rechnen für die nächsten Jahre mit einer entsprechend höheren Nach-Kosten-Rendite für unsere Kunden", erklärt Anna Voronina, Chefin von quirion. "Zunutze gemacht haben wir uns für die Kostenreduzierung unter anderem den Markteintritt von Vanguard, dem weltweit zweitgrößten Asset-Manager und Anbieter von ETFs, in den deutschen Markt vor wenigen Wochen", so Voronina. "Vanguard bietet ETFs zu sehr günstigen Konditionen an und passt somit hervorragend zu unseren schlanken Kostenstrukturen."



Doch nicht nur bei den Gesamtkosten können quirion-Kunden sparen. Seit diesem Jahr verwaltet der Robo-Advisor die ersten angelegten 10.000 Euro komplett kostenfrei. Wer mehr als 10.000 Euro anlegt, zahlt für den übersteigenden Teil die übliche Pauschale von 0,48 Prozent. Einzige Voraussetzung: Der Anleger muss ein Neukunde sein. Wenn quirion-Kunden einen Neukunden empfehlen, ist die Anlage von 10.000 Euro für diesen Neukunden ebenfalls kostenfrei.



Über quirion:



quirion ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und eine Niederlassung der Quirin Privatbank AG. quirion ermöglicht eine clevere, günstige und bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger von den Vorteilen der Honorarberatung - Unabhängigkeit, Transparenz und Einsatz kostengünstiger, effizienter Anlageprodukte - profitieren. Gegründet wurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG, und Anna Voronina. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zweimal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.



OTS: quirion - eine Marke der Quirin Privatbank AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114555 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114555.rss2



Ansprechpartnerin für die Medien:



Janine Pentzold Unternehmenskommunikation Quirin Privatbank AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin



Telefon: +49 (0)30 89021-336 E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.de