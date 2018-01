In der SPD ist eine Diskussion über die politische Zukunft von Parteichef Martin Schulz entbrannt. Die Genossen sind sich uneins, ob ihr Chef in der angestrebten Großen Koalition ein Ministeramt anstreben sollte.

Die Koalitionsverhandlungen sind noch nicht gestartet, da ist die Personaldebatte um künftige Ministerposten schon in vollem Gange. Die SPD stellt sich die Frage: Was wird aus Parteichef Martin Schulz, sollte die Große Koalition zustande kommen? In der Partei werden Stimmen laut, die ihrem Vorsitzenden empfehlen, auf ein Ministeramt zu verzichten.

SPD-Vizechef Ralf Stegner ist dagegen bemüht, eine Debatte über die politische Zukunft von Parteichef Schulz einzudämmen. "Ich halte von öffentlichen Vorschlägen für den Parteivorsitzenden überhaupt nichts", sagte Stegner im Sender n-tv. Er reagierte damit als erster Spitzengenosse auf die Forderung des thüringischen SPD-Politikers Wolfgang Tiefensee, dass Schulz seinen Verzicht auf ein Ministeramt in der geplanten Großen Koalition erklären solle.

Schulz hatte unmittelbar nach der Bundestagswahl gesagt, er werde nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel eintreten. "Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern", sagte Tiefensee der Zeitung "Die Welt".

In der SPD gehen viele davon aus, dass Schulz in einer neuen Großen Koalition Außenminister werden möchte. Der SPD-Chef hat sich dazu öffentlich nicht geäußert. "Wir reden jetzt über die Inhalte, ...

