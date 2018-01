Wegen des bevorstehenden EU-Austritts Großbritannien will der britische Online-Broker IG Group eine Tochtergesellschaft nach Deutschland verlegen. Ein entsprechender Antrag liege der Finanzaufsicht vor.

Der britische Online-Broker IG Group gründet wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU eine Tochtergesellschaft in Deutschland. IG habe einen entsprechenden Antrag bei der Finanzaufsicht BaFin gestellt, teilte der Online-Broker am Dienstag mit. Die Tochter solle zur regionalen Drehscheibe für das Geschäft in der EU werden. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 steigerte IG den Vorsteuergewinn um 29 Prozent auf 136,2 Millionen Pfund (155 Millionen Euro). Vor diesem Hintergrund ...

