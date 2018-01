Mannheim (ots) - Der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants wurde von dem renommierten Analystenhaus ALM Intelligence gleich in zwei Disziplinen als globaler Consulting-Vorreiter ("Vanguard Leader") bestätigt: Sowohl im Bereich Logistik-Managementberatung als auch in der Einkaufs-Strategieberatung würdigte ALM die herausragende globale Beratungsexpertise der CAMELOT. Zuvor hatte CAMELOT bereits den "ALM Vanguard Leader" Status für seine Expertise in "Supply Chain Strategy, Operations & Talent" und "Digital Supply Chain Management" erhalten. ALM Intelligence ist das weltweit führende Analystenhaus für die Beratungsbranche.



"Wir freuen uns sehr, dass die ALM-Analysten CAMELOT auch in der Logistik- und Einkaufsberatung als Vorreiter sehen. Die Auszeichnung ist nicht nur Ausdruck unserer erfolgreichen Spezialisierung auf das Wertschöpfungskettenmanagement. Sie zeigt auch, dass wir mit innovativen Beratungsdienstleistungen kontinuierlich neuen Mehrwert für unsere Klienten schaffen", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Analystenergebnisse.



Mit dem "ALM Vanguard Leader" Status zeichnet das Analystenhaus ALM Intelligence Unternehmen aus, die über eine marktführende Expertise und nachgewiesene Umsetzungskompetenz in bestimmten Beratungsbereichen verfügen. Die Analysen beruhen unter anderem auf intensiven Interviews mit Beratungsverantwortlichen, Beratungskunden, Finanzanalysten und kundenseitigen Branchenexperten sowie ausführlichen Hintergrundrecherchen.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



