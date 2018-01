Hamburg (ots) - Auf der diesjährigen IMCAS (International Master Course on Aging Science, Paris) findet ein ganz spezielles Event statt: International anerkannte Mediziner päsentieren die neuesten Behandlungsmöglichkeiten für Body Contouring und Hautrevitalisierung.



Premiere: Die Vorstellung des SculpSure Submental als erste nicht-invasive, hyperthermische Behandlungsmethode zur Fettreduzierung am Doppelkinn. SculpSure ist somit der erste Laser, der Mittels WÄRME Fettreduzierungen an fünf Körperregionen durchführen kann; an Bauch, Hüften, Oberschenkeln, Armen, Rücken und Kinn



Hierzu gibt es ein exklusives Presse-Lunch am 03.02.2018, 11.00 Uhr mit anschließendem Live-Symposium "The Latest Approach in Submental Sculpting & Body Contouring with Laser Technology", Cynosure von 12.00-13.00 Uhr



Veranstaltungsort: Palais des Congrès 2 Place de la Porte Maillot F-75017 Paris Frankreich Cynosure Stand 53 www.cynosure.com/imcas-2018/



OTS: Cynosure GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63617 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63617.rss2



Pressekontakt: Martina Skubel Cynosure GmbH Dammtorwall 7a D-20354 Hamburg mskubel@cynosure.com 040-36006656-4