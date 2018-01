Hannover - Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß im Rahmen der Dezembersitzung keine nennenswerten Anpassungen an den geldpolitischen Steuerungsinstrumenten vorgenommen, berichten die Analysten der Nord LB.So sei der Leitzins bei -0,10% beibehalten und die Zielrendite von 0,00% für 10-jährige Staatsanleihen ebenfalls nicht angetastet worden. Ein Gesprächsthema, welches bei einigen Marktbeobachtern in den vergangenen zwei Wochen für reichlich Wirbel gesorgt habe, sei der reduzierte Ankauf von ultra-langen japanischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren gewesen. Diese Maßnahme sei bisweilen immerhin als verstecktes Tapering interpretiert worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...