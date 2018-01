Bern (awp/sda) - Mit einem Spatenstich haben die SBB die Erweiterung und Modernisierung ihrer Serviceanlagen in Biel in Angriff genommen. Kostenpunkt: 45 Mio CHF. Der Ausbau ist nötig, um 44 Intercity-Neigezüge (ICN) ab 2019 schwerpunktmässig in Biel zu warten. Die Serviceanlage in Biel liegt an der Hauptverkehrsachse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...