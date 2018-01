München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Berny (Chris Tall, oben Mitte), Max (Max von der Groeben, unten links) und Paul (Tilman Pörzgen, unten Mitte) wollen es auf der diesjährigen Klassenfahrt nach Prag so richtig krachen lassen und damit beweisen, dass sie nicht so uncool sind wie alle denken. Während sie tagsüber kulturelle Erfahrungen machen, geben sie nachts ordentlich Gas. Paul, der auf seine Mitschülerin Juli (Lisa Volz, oben links) steht, kommt in Erklärungsnot, als die drei Chaoten Julis Bruder Magnus (Florian Kroop, unten rechts), der leicht autistisch ist, auf ihrer nächtlichen Tour verlieren ... ProSieben zeigt "Abschussfahrt - Vier ist einer zu voll" am Samstag, 27. Januar 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



© 2015 Constantin Film Verleih GmbH / Marc Reimann



Dieses Bild darf bis 27. Januar 2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-7299.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-7299