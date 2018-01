Berlin (ots) -



"Auf die Piste fertig los!" heißt das neue Lustige Taschenbuch und bietet exzellenten Lesestoff passend zur Vorbereitung auf das Olympische Großereignis. Ab Februar sind alle Augen auf fünf bunte Ringe in Pyeongchang gerichtet. Die Winterspiele sorgen nicht nur für Aufsehen in Südkorea, sondern auch in Entenhausen...



Für die Mannschaft der Pfadfinderorganisation Fähnlein Fieselschweiflinge bedeutet das, sich die eine oder andere Medaille zu verdienen. So haben Tick, Trick und Track Möglichkeiten im Schnee mit herausragenden Pfadfinder-Taten zu glänzen und das mehr als genug. Sie reisen mit Onkel Donald zu den Winterspielen, der dort wohl eher versehentlich als Hilfskraft angeheuert wird ... da sind Chaos und Katastrophen schon vorprogrammiert.



Auf der LTB-Piste tummeln sich noch viele weitere siegerverdächtige Kandidaten. So versuchen Micky und Goofy den letzten noch unbezwingbaren Achttausender zu besteigen. Leider im Wettstreit mit Kater Karlo - und der ist für seine sportlichen Praktiken ja nicht gerade bekannt.



Neun spannende Geschichten im Lustigen Taschenbuch "Auf die Piste fertig los!": 1. Auf die Piste, fertig, los! 2. Der unbezwingbare Berg 3. DoppelDuck: Element 109 4. Schlaflos am Vesuv 5. Ein schwerwiegendes Problem 6. Die Legende der Rollenden Steine 7. Der fiese Pharao 8. Hier rockt das Revier 9. Die Jagd nach Nummer 503



Das LTB Band 503 erscheint im Handel ab dem 30.01.2018 und bei Egmont Ehapa (EUR 6,50) oder im Egmont Shop: https://www.egmont-shop.de/ltb503



