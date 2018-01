Die Schweizer Großbank UBS hat ProSiebenSat.1 mit Blick auf das Jahr 2018 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nachdem sich Aktien europäischer Fernsehgesellschaften im Jahr 2017 unterdurchschnittlich entwickelt hätten, dürfte die erste Jahreshälfte 2018 positiv überraschen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Neben leicht erreichbaren Vergleichswerten aus dem Vorjahr sprächen dafür das positive gesamtwirtschaftliche Umfeld und die Fußballweltmeisterschaft. In der zweiten Jahreshälfte dürften dann aber wieder strukturelle Probleme in den Vordergrund rücken./ck/gl Datum der Analyse: 23.01.2018

ISIN: DE000PSM7770