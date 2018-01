London - In 2017 haben wir ein starkes globales Wachstum gesehen, sagt Andrew Harman, Portfoliomanager des First State Diversified Growth Fonds (ISIN GB00BVXC2S15/ WKN A14N3Y).Das würden auch die Arbeitsmärkte in den USA, Großbritannien, Japan und Deutschland widerspiegeln, deren Lage weiterhin angespannt sei. Lediglich in Südeuropa sehe man nach wie vor einen gewissen Nachholbedarf. Des Weiteren hätten die niedrigen Rohstoffpreise dazu beigetragen, die Produktionslücke zu schließen und auch die Kerninflation sei niedrig. Auf dieser Basis gehen die Experten von First State Investments derzeit davon aus, dass diese Entwicklung in 2018 anhalten wird, da die finanziellen Voraussetzungen sowie die fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen ihrer Ansicht nach weiter zunehmen werden. Einer der wichtigsten Parameter, die die Experten genau beobachten würden, sei das Lohnwachstum. Solange Lieferengpässe keinen Aufwärtsdruck auf die Löhne ausüben würden, dürfte es nach Meinung der Experten für die Zentralbanken keinen Anlass geben, ihre Fiskalpolitik zu straffen.

