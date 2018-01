Südkorea wird Kryptowährungshändler mit anonymen Bankkonten verbieten Das Land plant, den inländischen digitalen Devisenhandel zu besteuern, und fordert Nutzer auf, die Transaktionsdaten mit den Banken zu teilen Wird Blockchain für Investoren attraktiver? Axel Weber von der UBS rät beim Weltwirtschaftsforum in Davos davon ab in Bitcoin zu investieren

Zusammenfassung:Dem Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) gelang es während der gestrigen Sitzung nicht seinen kritischen Widerstand zu überwinden. Insbesondere Südkorea könnte für die schlechte Performance der Kryptowährung verantwortlich gemacht werden. Beachten Sie, dass das Land eine lang erwartete Entscheidung bezüglich des Kryptowährungshandels am Dienstag veröffentlicht hat, dass die Nutzung von anonymen Bankkonten im Kryptowährungshandel ab dem 30. Januar verboten wird. Mit diesem Schritt soll verhindert werden, dass digitale Währungen für Geldwäsche und andere kriminelle Machenschaften verwendet werden. Auch wenn das Urteil nicht so schlecht ist, wie es scheint (beachten Sie, dass das Land ein vollständiges Verbot aller Börsen in Erwägung zog), könnten neue Maßnahmen die Verwendung virtueller Währungen einschränken. Als Folge brach der Bitcoin-Preis zusammen und durchbrach eine wichtige Unterstützungszone. Wie bereits seit einigen Tagen zu sehen ist, scheinen die ...

