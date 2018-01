von Stephan Bauer, €uro am Sonntag Apple erwartet bei der geplanten Rückführung dieser Auslandsgewinne eine einmalige Steuerbelastung von 38 Milliarden Dollar. Zugleich kündigte Chef Tim Cook ein Investitionsprogramm über 30 Milliarden Dollar an, mit dem an einem neuen US-Standort 20 000 neue Jobs geschaffen werden sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...