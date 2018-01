München (ots) -



Neda Rahmanian in zwei neuen Filmen der erfolgreichen ARD Degeto-Reihe "Der Kroatien-Krimi"



Branka Maric ist wieder da! Das Erste zeigt am 25. Januar und 1. Februar 2018 um 20:15 Uhr zwei neue Fälle der ARD Degeto-Krimireihe "Der Kroatien-Krimi". Ihr dritter Fall "Mord auf Vis" führt die smarte, selbstbewusste Kommissarin mit der Schwäche für gutes Essen und schöne Männer auf die gleichnamige malerische Adria-Insel. Dort arbeitet sie mit dem örtlichen Polizeichef Jure Pokovic (Benjamin Sadler) zusammen. Aber ist er wirklich das, was er zu sein vorgibt? Den vierten Fall, in dem sie gegen einen skrupellosen, von Dominic Raacke verkörperten Populisten Ivica Strugar antritt, muss sie dann wieder in Split lösen. Stets an ihrer Seite: Emil Perica (Lenn Kudrjawizki), der in "Messer am Hals" auf ebenso unerwartete wie dramatische Weise mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird.



Neben Neda Rahmanian und Lenn Kudrjawizki spielen Kasem Hoxha als Borko Vucevic, Max Herbrechter als Tomislav Kovacic, Adriana Altaras als Brankas Mutter Dada Maric, Andreas Günther als Kai Benning und Aleksandar Jovanovic als Lado. In Episodenhauptrollen sind Benjamin Sadler, Laura Berlin, Albert Kitzl, Dominic Raacke, Edita Malovcic und Michael Rotschopf zu sehen.



Die Krimireihe "Der Kroatien-Krimi" ist eine Produktion der Constantin Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde von März bis Mai 2017 auf der Insel Vis und in Split und Umgebung (Kroatien). "Der Kroatien-Krimi" wird gefördert durch das kroatische Filmförderprogramm Croatian Audiovisual Centre.



Weitere Informationen finden Sie auf http://www.daserste.de/unterh altung/film/der-kroatien-krimi/index.html



