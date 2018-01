Paris - Angetrieben vom beendeten "Shutdown" der US-Regierung haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Dienstag weiter Fahrt aufgenommen. Der Eurostoxx 50 folgte den Kursgewinnen an der Wall Street und kletterte am späten Vormittag um 0,32 Prozent auf 3677,09 Punkte. Zuvor war er in der Spitze sogar bis auf 3687 Punkte gestiegen. Ein Angriff auf die Marke von 3700 Punkten, die er Anfang November bereits angekratzt hatte, blieb ihm damit aber vorerst verwehrt.

Nach tagelangen zähen Verhandlungen haben Republikaner und Demokraten in den USA einen Kompromiss gefunden und den Stillstand der Regierung nach drei Tagen vorerst beendet. Der Kongress hatte am Vorabend einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet, der dem US-Leitindex Dow Jones Industrial in New York dann in neue Rekordhöhen verholfen hatte. Die positive Stimmung schwappte nun am Dienstag über Asien nach Europa über.

Regional waren die Kursgewinne beim deutschen Leitindex Dax am grössten, der mit einem Plus von etwa 0,8 Prozent eine neue historische Bestmarke aufstellte. Der Markt in Frankreich hinkte dem mit einem ...

