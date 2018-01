Berlin (ots) -



Gibt es etwas Schöneres als gutes Essen? Nicht für Felicitas Then. Als "Die Foodtruckerin" ist die TV-Köchin und Bloggerin ab dem 11. Februar wieder unterwegs auf der Suche nach den besten Lebensmitteln unseres Landes. Immer sonntags um 18.05 Uhr besucht sie für die WELT-Reportagereihe regionale Erzeuger, Landwirte und Manufakturen in ganz Deutschland. In der neuen Staffel widmet sich Felicitas gleich vier kulinarischen Lieblingen der Deutschen: Brot, Bier, Pilzen und Obst.



Wie entsteht aus Getreide Malz? Was ist das Geheimnis eines perfekten Brotes? Wo verstecken sich die bestgehüteten Pilz-Hotspots? Und was macht eigentlich ein Bier-Sommelier? Auf ihrer Entdeckungstour schaut Felicitas den Food-Experten über die Schulter und findet es heraus. Ob im Schwarzwald auf Trüffelsuche mit Hündin Alba, beim Destillieren in der Preußischen Spirituosen Manufaktur, in der historischen Backstube im sächsischen Schmilka oder bei der Apfelernte im Alten Land: "Die Foodtruckerin" ist hautnah dabei und trifft überall auf beste Rohstoffe, feinste Aromen und ganz viel Sorgfalt und Liebe zur Natur.



Direkt vor Ort lässt sich Felicitas von ihren Gastgebern zu ungewöhnlichen Kreationen inspirieren und verrät ihre ganz persönlichen Geheimtipps. In der neuen Staffel serviert sie in ihrer Trailerküche unter anderem Kalbszunge mit Blumenkohlpüree und Apfel-Kapern-Topping, asiatische Ramen-Suppe mit Pilzen, knuspriges Dinkel-Flatbread und frittierten Nil-Buntbarsch mit Papaya-Curry. Hier kommen Foodies voll auf den Geschmack!



Ab 11. Februar immer sonntags um 18.05 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathek



Alle Folgen im Überblick:



11. Februar um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Bier! (DEA)



18. Februar um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Pilze! (DEA)



25. Februar um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es ist Erntezeit! (DEA)



4. März um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Obst! (DEA)



11. März um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Wild!



18. März um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Kartoffeln!



25. März um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Wurst!



1. April um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Kaffee & Kuchen!



8. April um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Bratwurst!



15. April um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Käse!



22. April um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Fleisch!



29. April um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt Fisch!



6. Mai um 18.05 Uhr Die Foodtruckerin - Es gibt American Barbecue!



Weitere Informationen, Rezepte und Kochtipps auf der WELT-Sendungsseite: www.welt.de/diefoodtruckerin



Das Buch zur Sendung mit den besten Geschichten und Rezepten - ab 12. Februar im Handel:



"Die Foodtruckerin Ein kulinarischer Roadtrip durch ganz Deutschland.Die besten Geschichten und Rezepte."



"Die Foodtruckerin" ist mehr als ein Kochbuch: Die Suche nach den besten Lebensmitteln! Dazu die leckersten Rezepte! Felicitas Then nimmt Sie mit auf ihrer Entdeckungsreise durch Deutschland. Der neue Guide für nachhaltiges Kochen.



Dies ist ein kulinarischer Roadtrip, ein Plädoyer für Qualität und Nachhaltigkeit. Und ein Ideenbuch für alle, die selbst mit dem Gedanken spielen, gesunde und regionale Nahrungsmittel zu produzieren. Darüber hinaus ist es auch ein Gesprächs- und Bilderbuch mit ungewöhnlichen und witzigen Menschen, die beeindruckende und informative Geschichten erzählen und einer immer gut aufgelegten Protagonistin, die mit großer Begeisterung Neues entdeckt und ausprobiert.



160 Seiten, 19,5 x 25 cm, Hardcover | ISBN 978-3-7724-7471-2 | EUR (D) 24,95 | ET: 12. Februar 2018 bei BusseSeewald im frechverlag: http://www.busse-seewald.de/Neuheiten/Die-Foodtruckerin.html



