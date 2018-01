EU Prosun fordert ein bilaterales Abkommen, das europäischen Photovoltaik-Herstellern einen weiteren Import zu festgelegten Preisen in die USA erlaubt. Bei Solarpower Europe infolge der Importzölle von einer Schrumpfung des Photovoltaik-Marktes und den Verlust vieler Arbeitsplätze aus. Bei SAFE setzt man dagegen große Hoffnung in ein baldiges Auslaufen der Handelsbeschränkungen in Europa.Die Entscheidung von US-Präsidenten Donald Trump zur Section 201-Petition ist am Montagabend veröffentlicht worden. Sie sieht Zölle von 30 Prozent für alle Importe von Solarzellen und Solarmodulen in die USA vor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...