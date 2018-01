NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschichte verfehlter Erwartungen setze sich beim Anlagenbauer fort, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei trüber als gedacht./ag/ajx

Datum der Analyse: 23.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006602006

AXC0171 2018-01-23/13:06