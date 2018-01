Bei ihren militärischen Einsätzen in Syrien möchte die Türkei Konflikte mit anderen Mächten vermeiden. Sollte es jedoch zu Auseinandersetzungen kommen, werde das Militär alles für die Sicherheit des Landes tun.

Die Türkei will bei ihrer Militäraktion im Norden Syriens Gefechte mit syrischen, russischen und US-Soldaten vermeiden. Sie werde allerdings alles tun, was für ihre Sicherheit notwendig sei, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu laut einem Fernsehbericht am Dienstag. Andernfalls stünde morgen die Zukunft der Türkei auf dem Spiel. "Wir fürchten uns vor niemandem, wir sind entschlossen, ... und wir werden nicht mit Ängsten und Bedrohungen leben", sagte der Minister.

Zeitgleich zu ihrer Militäroffensive im Nordwesten Syriens hat die Türkei Menschenrechtlern zufolge auch weitere Kurdengebiete in Syrien beschossen. Artilleriefeuer sei am Dienstag am Rande der Stadt Kamischli im Nordosten Syriens eingeschlagen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien zwei Kinder verletzt worden.

Die türkische Zeitung "Hürriyet" berichtete, die in ...

