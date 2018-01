Südkorea setzt die geplanten strengen Regeln für den Handel mit Kryptowährungen um: Ab Ende Januar dürfen anonyme Konten nicht mehr für den Handel genutzt werden. Nach der Ankündigung ging der Bitcoin-Kurs auf Talfahrt.

Südkorea verschärft die Regeln für den Handel mit Bitcoin und anderen Cyberwährungen. Ab Ende Januar dürfen anonym geführte Bankkonten nicht mehr für den Handel damit genutzt werden, wie die Finanzaufsicht am Dienstag in Seoul mitteilte. Südkorea will mit diesem Schritt die Verwendung von Bitcoin zur Geldwäsche und anderen kriminellen ...

