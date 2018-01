Bern - Das Projekt einer unterirdischen Güterbahn quer durch das Mittelland "Cargo sous terrain" (CST) hat Finanzierungszusagen in Höhe von 100 Mio CHF erhalten. Die Initianten erwarten nun, dass der Bundesrat ein CST-Spezialgesetz vorlegt.

Die finanziellen Gutsprachen sind an die Verabschiedung eines entsprechenden Bundesgesetzes geknüpft, wie CST am Dienstag an einer Medienkonferenz bekannt gab. Das Bundesamt für Verkehr wird anhand der von CST eingereichten Unterlagen nun prüfen, ob die bundesrätlichen Bedingungen erfüllt worden sind.

Mit der Gründung der CST AG im März 2017, dem Commitment zum diskriminierungsfreien Systemzugang und der Beteiligung zentraler Marktakteure wie Migros, Coop, Post, SBB Cargo und Rhenus an der CST AG sei ein Teil der Voraussetzungen seit längerem erfüllt.

Eine Delegation von CST hat am Dienstag Bundesrätin Doris Leuthard die Roadmap für die kommende Projektphase bei der Entwicklung des Logistiknetzwerkes vorgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...