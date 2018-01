Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur ist am Dienstag bei der Auktion zweijähriger Schatzanweisungen nur auf geringes Interesse seitens der Anleger gestoßen. Dem Gesamtangebot von 5 Milliarden Euro standen Gebote von lediglich 4,3 Milliarden gegenüber. Die Auktion war damit im Fachjargon "technisch unterzeichnet". Tatsächlich zugeteilt wurde ein Volumen von 4,033 Milliarden Euro, der Rest ging wie üblich in das Buch der Agentur. Die Durchschnittsrendite stieg im Vergleich zur vorangegangenen Versteigerung im Dezember von minus 0,74 auf minus 0,61 Prozent.

Darin spiegelt sich das in den vergangenen Wochen insgesamt etwas erhöhte Zinsniveau an den Anleihemärkten wider. Hintergrund sind zunehmende Signale einer allmählich weniger expansiven Geldpolitik in Europa.

Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktion; in Klammern die Ergebnisse vom 12. Dezember:

Emission 0,00-prozentige Schatzanweisung mit Laufzeit 13. Dezember 2019 Volumen 5 Mrd Bietungsvolumen 4,320 Mrd Zuteilungsbetrag 4,033 Mrd Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,7) Durchschnittsrend. -0,61% (-0,74%)

