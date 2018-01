Zürich (awp) - Die Börsenbetreiberin SIX hat die Titlis Bergbahnen mit der chinesischen online- und mobile Zahlungslösung Alipay ausgestattet. Seit Mitte Januar 2018 sei es möglich beim Bergbahnunternehmen mit Alipay zu bezahlen, teilt SIX am Dienstag mit. Jährlich würden über 100'000 Gäste aus China den Titlis besuchen. ...

