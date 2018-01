Die Ölpreise sind am Dienstag etwas fester in den Handel gestartet. Beim Heizöl müssen Kunden mit einem leichten Tagespreisanstieg von durchschnittlich 0,25 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die Aussichten für die kurzfristige Preisentwicklung sind unverändert. Es gibt gute Gründe für nachgebenden Ölpreise, in der Praxis bleiben diese aber bislang weitgehend aus. Nach der zaghaften Abwärtsbewegung ...

