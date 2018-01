Die Erleichterung über das rasche Ende der US-Haushaltssperre (Government Shutdown) dürfte die Wall Street auch am Dienstag weiter nach oben tragen. Die Rekordstände vom Montag dürften durch neue abgelöst werden. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,1 Prozent höher.

Alle großen US-Indizes hatten am Vortag auf Rekordniveaus geschlossen, als sich eine Einigung der Parteien im Haushaltsstreit abzeichnete. Nach Börsenschluss verabschiedete der US-Kongress dann einen Haushaltsentwurf, der von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde. Damit sind die USA wenigstens bis zum 8. Februar finanziert, auch wenn nicht alle Streitpunkte zwischen den beiden großen Parteien ausgeräumt wurden. Behörden und andere staatliche Institutionen können ihre Arbeit nach einer dreitägigen Zwangspause nun wieder aufnehmen.

Für die Anleger an den Aktienmärkten steht derzeit ohnehin vorwiegend die Bilanzsaison im Blick. Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Streaminganbieter Netflix über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Geschäftszahlen und Ausblick kommen gut an. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 9 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei 247,75 Dollar.

Nicht ganz so euphorisch fällt die Reaktion auf den optimistischen Ausblick von Adobe aus. Die Aktie des Softwareunternehmens steigt um 2,6 Prozent, nachdem Adobe aufgrund der US-Steuerreform eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht gestellt hat.

Foot Locker werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Sportschuhhändler hat eine Minderheitsbeteiligung an der Sportmarke Carbon 38 erworben. Mit dem Schritt soll verstärkt die weibliche Kundschaft angesprochen werden. CFO Lauren Peters wird in den Board von Carbon 38 aufgenommen werden.

Am Dienstag werden vor der Startglocke unter anderem Johnson & Johnson, Travelers, Procter & Gamble und Verizon Communications Geschäftszahlen vorlegen. Nach Börsenschluss folgen Texas Instruments und United Continental Holdings.

Aktien der Solarbranche und von Haushaltsgeräteherstellern könnten von neuen Zöllen in den USA auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solarpaneelen profitieren, die sich vor allem gegen asiatische Hersteller aus China und Südkorea richten. First Solar verbessern sich um 4,7 Prozent. Die Aktien von Whirlpool werden noch nicht gehandelt.

Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Allerdings beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Nachdem der Haushaltsstreit in den USA beigelegt ist, wird wohl auch Präsident Trump an dem Gipfel teilnehmen und dort am Freitag sprechen.

