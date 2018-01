Davos - Bundespräsident Alain Berset hat am Dienstag im Davoser Kongresszentrum das 48. Weltwirtschaftsforum (WEF) lanciert. In seiner Eröffnungsrede appellierte er an die Solidarität untereinander. Nur so könnten die zahlreichen Probleme in der Welt gelöst werden.

Es gelte, "gemeinsam über die Zukunft unserer Gesellschaft und über die Bewegungen nachzudenken, die sie beeinflussen und bereichern", sagte Berset. Das Thema des diesjährigen Forums treffe es auf den Punkt: "Wir müssen in einer gebrochenen Welt eine gemeinsame Zukunft schaffen."

Der Bundespräsident blickte nach vorne und zurück. 2016 bezeichnete Berset als Jahr der Unterbrechung, der Überraschungen, der Gewalt und der unerwarteten Veränderungen.

Das vergangene Jahr sei dagegen "eher friedlich" gewesen. Er glaube, dass 2018 das Jahr sein müsse, in dem die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und des Multilateralismus bekräftigt werde, sagte Berset.

Starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...