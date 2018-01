Der legendäre Künstler wird auch in Zukunft schreiben, Platten aufnehmen und neue Projekte entwickeln

Der legendäre Sänger, Songwriter und Live-Performer Neil Diamond hat heute angekündigt, dass er keine Live-Konzerte mehr geben wird, da bei ihm kürzlich Parkinson diagnostiziert wurde. Die Erkrankung erschwert ihm lange Reisen und aufwendige Bühnenauftritte, aber Diamond wird auch weiterhin schreiben, Platten aufnehmen und neue Projekte entwickeln. Auf den Rat seines Arztes wurde die dritte Etappe von Diamonds "50th Anniversary Tour", die ihn im März nach Australien und Neuseeland führen sollte, abgesagt.

"Mit großem Unwillen und Enttäuschung gebe ich meinen Abschied von den Konzert-Touren bekannt. Es war mir eine Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren abzuhalten", erklärte Neil Diamond. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die Tickets gekauft haben und zu den Shows kommen wollten.

Ich möchte auch weiterhin schreiben, Platten aufnehmen und andere Projekte verfolgen, für eine lange Zeit.

Mein Dank gilt allen meinen treuen Fans überall in der Welt. Für eure Unterstützung und Ermutigung werde ich euch immer dankbar sein. Dank euch war diese Zeit einfach unbeschreiblich ‚so good, so good, so good'."

Die "50th Anniversary Tour" in Australien und Neuseeland (angekündigt von TEG Dainty im November 2017) sollte eine Reihe an Stadionauftritten sowie Konzerte in Arenen und auf Weingütern umfassen. Es wäre die dritte Etappe der "50th Anniversary Tour" gewesen, nach ausverkauften Konzertreihen in den USA und Europa 2017.

In seiner Bekanntmachung sagte Paul Dainty, President und CEO von TEG Dainty: "Ich bin am Boden zerstört und sehr traurig aufgrund von Neils Erkrankung und seinem Rückzug von den Touren. Ich hatte die Ehre, Neils zahlreiche Tourneen in Australien und Neuseeland vermarkten zu dürfen. Er ist einer der größten Künstler weltweit, und wir und Abertausende Fans hier werden ihn und seine Shows in Down Under sehr vermissen."

Am 24. Januar feiert Diamond seinen 77. Geburtstag und am 28. Januar zeichnet ihn die The Recording Academy mit dem prestigeträchtigen Preis für sein Lebenswerk aus, dem "Lifetime Achievement Award".

INFORMATIONEN ZUR ERSTATTUNG VON TICKETS

Kredit- und Debitkarten Der Preis für mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlte Tickets wird vollständig erstattet (einschließlich einer gegebenenfalls abgeschlossenen Ticketversicherung), Sie müssen nicht tätig werden. Der Betrag wird Ihrem Konto innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben.

Barzahlung und Eftpos Kunden, die ihre Tickets bar oder über EFTPOS bezahlt haben, wird Ticketek kontaktieren und eine Erstattung arrangieren.

