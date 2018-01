Die Welt als Familie statt als Arena: Der indische Premier Narenda Modi holt bei seinem Auftritt beim World Economic Forum zum verbalen Schlag gegen Donald Trump und dessen "America first"-Politik aus.

Obwohl der US-Präsident noch gar nicht in Davos angekommen ist, werden alle großen Reden beim World Economic Forum (WEF) bis Freitag durch die "Trump-Brille" betrachtet. Auch Indiens Premier Narendra Modi wusste, dass seine Eröffnungsrede vor der voll besetzten Kongresshalle daraufhin abgeklopft würde, wie sehr er sich vom am Freitag sprechenden US-Präsidenten absetzt.

Modi hat geliefert: "Die ganze Welt ist eine Familie", sagte der Inder. Deutlicher hätte er den Unterschied zur "America First"-Politik Trumps kaum machen können. Dessen nationalistische Weltsicht hatte Trumps Sicherheitsberater H.R McMaster mit den Worten beschrieben: "Die Welt ist eine Arena."

"Wir leben in einer Welt der Gräben und Brüche", sagte Modi mit Blick auf die zahlreichen geopolitischen Krisen und gesellschaftlichen Umwälzungen durch die digitale Revolution. Die gemeinsame Aufgabe der internationalen Politik sei es, diese Gräben zuzuschütten.

Modi nannte drei große Herausforderungen für die Weltgemeinschaft: An erster Stelle steht für den Inder der Klimawandel. "Wir haben die Klimaveränderungen hier in Davos am eigenen Leibe zu spüren bekommen", sagt er und erinnerte an die extrem starken Schneefälle im Alpenort am Vortag. Indien wolle bis zum Jahr 2022 insgesamt 175 Gigawatt seiner Stromproduktion durch erneuerbare Energien produzieren, versprach er. Leider gebe es immer noch zu wenig Nationen, die den Entwicklungsländern helfen, ihre Klimaziele zu erreichen.

Gemeinsames Handeln forderte Modi auch, um die beiden anderen Gefahren - den internationalen Terrorismus und den Widerstand gegen die Globalisierung - zu überwinden. "Die Kräfte des Protektionismus und Populismus wollen ...

