NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen zum vierten Quartal von 250 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Filmanbieter habe einmal mehr unerwartet starke Resultate präsentiert, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/la

Datum der Analyse: 23.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US64110L1061

AXC0182 2018-01-23/13:45