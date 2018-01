Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.834,80 -0,01% +5,93% Euro-Stoxx-50 3.671,64 +0,17% +4,79% Stoxx-50 3.272,99 +0,17% +2,99% DAX 13.546,31 +0,61% +4,87% FTSE 7.739,13 +0,31% +0,36% CAC 5.540,95 -0,02% +4,30% Nikkei-225 24.124,15 +1,29% +5,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,83 +25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,82 63,57 +0,4% 0,25 +5,6% Brent/ICE 69,33 69,03 +0,4% 0,30 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,62 1.333,96 +0,2% +2,66 +2,6% Silber (Spot) 16,97 17,01 -0,2% -0,04 +0,2% Platin (Spot) 991,50 997,00 -0,6% -5,50 +6,7% Kupfer-Future 3,13 3,19 -1,8% -0,06 -4,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Erleichterung über das rasche Ende der US-Haushaltssperre (Government Shutdown) dürfte die Wall Street auch am Dienstag stützen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich kaum verändert. Alle großen US-Indizes hatten am Vortag auf Rekordniveaus geschlossen, als sich eine Einigung der Parteien im Haushaltsstreit abzeichnete. Nach Börsenschluss verabschiedete der US-Kongress dann einen Haushaltsentwurf, der von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde.

Für die Anleger an den Aktienmärkten steht derzeit allerdings vorwiegend die Bilanzsaison im Blick. Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Streaminganbieter Netflix über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Geschäftszahlen und Ausblick kommen gut an. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 9 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei 247,75 Dollar.

Nicht ganz so euphorisch fällt die Reaktion auf den optimistischen Ausblick von Adobe aus. Die Aktie steigt um 2,6 Prozent, nachdem Adobe aufgrund der US-Steuerreform eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht gestellt hat. Foot Locker werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Sportschuhhändler hat eine Minderheitsbeteiligung an der Sportmarke Carbon 38 erworben. Mit dem Schritt soll verstärkt die weibliche Kundschaft angesprochen werden. CFO Lauren Peters wird in den Board von Carbon 38 aufgenommen werden.

Am Dienstag haben vor der Startglocke unter anderem Johnson & Johnson, Travelers, Procter & Gamble und Verizon Communications Geschäftszahlen vorgelegt. Nach Börsenschluss folgen Texas Instruments und United Continental Holdings.

Aktien der Solarbranche und von Haushaltsgeräteherstellern könnten von neuen Zöllen in den USA auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solarpaneelen profitieren, die sich vor allem gegen asiatische Hersteller aus China und Südkorea richten. First Solar verbessern sich um 4,7 Prozent. Die Aktien von Whirlpool werden noch nicht gehandelt.

Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Allerdings beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Nachdem der Haushaltsstreit in den USA beigelegt ist, wird wohl auch Präsident Trump an dem Gipfel teilnehmen und dort am Freitag sprechen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +0,6 zuvor: +0,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit guten Vorgaben aus den USA geht es an den Börsen in Europa am Dienstagmittag mehrheitlich nach oben. Auf der Gewinnerliste weit oben steht der DAX. Er erreichte am Vormittag mit 13.597 Punkten ein neues Allzeithoch. Allerdings bleiben Anschlusskäufe aus, weshalb die Kurse wieder etwas zurückkommen. Der Euro-Stoxx-50 wird unterdessen gebremst von - unter anderem - schwachen Rohstoffaktien. Hier würden Gewinne mitgenommen, heißt es. Übergeordnet stützt die weltweit robuste Konjunkturlage die Börsen. Dafür dass der deutsche Markt am Dienstag überdurchschnittlich gut läuft, machen Beobachter die Aussicht auf eine baldige Regierungsbildung mit verantwortlich. Die guten Zahlen des US-Streaminganbieters Netflix geben dem Technologiesektor Auftrieb. Der entsprechende Stoxx-Subindex liegt mit einem Plus von 0,6 Prozent an zweiter Stelle hinter dem Index der Freizeitwerte. Letzterer wird gestützt von festen Kursen bei den Fluglinienaktien nach einem positiven Zwischenbericht von Easyjet. Easyjet heben um 4,4 Prozent ab, Lufthansa und IAG um 1,4 bzw 2 Prozent. Nach Aussagen vom Kapitalmarkttag geht es für die Carrefour-Aktie um 5,3 Prozent nach oben. Die französische Einzelhandelskette kündigte umfassende Maßnahmen zur Restrukturierung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit an. Für Enttäuschung sorgt Gea mit ersten Zahlen für 2017. Gea fallen um 2,6 Prozent, machen damit einen großen Teil der frühen Verluste wieder wett. Wirecard notierten zwischenzeitlich zweistellig im Minus und verlieren am Mittag noch 5 Prozent. Fundamentale Nachrichten gebe es nicht, "aber wieder eine Menge Stimmungsmache", sagt ein Händler mit Verweis auf einen negativen Research-Bericht einer "Southern Investigative Reporting Foundation". Die Einführung von Importzöllen von bis zu 30 Prozent auf Solarpanels durch die US-Regierung drückt SMA Solar um 5,1 Prozent. "SMA ist zwar nicht von den Zöllen betroffen, aber von einem möglichen Rückgang der Investitionen, vor denen selbst die US-Industrie warnt", sagt ein Händler. Deutliche Kursgewinne weist die Aktie des schweizerischen Herstellers von Computerzubehör Logitech (plus 5,7 Prozent) nach Vorlage starker Zahlen auf. Die Blicke richten sich ansonsten auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die EZB dürfte nach Mehrheitsmeinung am Markt aber stillhalten und die weitere Entwicklung abwarten. Zuletzt hatten sich einige EZB-Mitglieder positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone geäußert und die Stärke des Euro thematisiert. Der Euro geht wenig verändert um.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:59 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2237 -0,12% 1,2252 1,2253 +1,9% EUR/JPY 135,27 -0,52% 135,98 135,81 0% EUR/CHF 1,1779 -0,08% 1,1788 1,1776 +0,6% EUR/GBP 0,8790 +0,19% 0,8773 1,1399 -1,1% USD/JPY 110,54 -0,40% 110,99 110,84 -1,9% GBP/USD 1,3921 -0,32% 1,3965 1,3967 +3,0% Bitcoin BTC/USD 10.094,80 -5,21% 10.306,49 10.391,63 -29,72

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Neue Rekordstände der Wall Street haben an den asiatischen Börsen am Dienstag die Kurse beflügelt. Auslöser war die Einigung im US-Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Zumindest kursmäßig fast ignoriert wurde die Einführung von Zöllen in den USA auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solarpaneelen, die sich vor allem gegen asiatische Hersteller aus China und Südkorea richten. Das chinesische Handelsministerium kündigte darauf an, seine Interessen zu verteidigen. In Seoul erholten sich Samsung Electronics trotz der Schlagzeilen aus den USA nach dem Vortagesrutsch um 1,9 Prozent, LG Electronics drehten nach anfänglich deutlichen Verlusten von in der Spitze 5 Prozent ein halbes Prozent ins Plus. In Japan stiegen die Kurse, obwohl der Yen nach den Entscheidungen und Äußerungen der japanischen Notenbank leicht anzog. Die Bank of Japan rüttelte nicht an ihrem geldpolitischen Kurs. Dies war so erwartet worden. Allerdings änderte die Notenbank ihre Formulierungen zum Inflationsausblick: Sie rechnet nun mit einer wenig veränderten Inflation, nachdem sie zuvor stets einen schwachen Preisauftrieb in Aussicht gestellt hatte. In China ging es vor alem im Bankensektor nordwärts. China Construction, ICBC und Agricultural Bank markierten Rekordhochs wie auch die Versicherungstitel von Ping An. In Hongkong beendete der HSI die Sitzung erneut auf Allzeithoch. In Indien sprang der Sensex erstmals über die Marke von 36.000 Punkten, nachdem das Börsenbarometer erst vor vier Sitzungen die Marke von 35.000 Zählern geknackt hatte. Auf Taiwan legte der Leitindex getragen von Aufschlägen des Schwergewichts Taiwan Semi von 1,7 Prozent leicht zu. Unter den Einzelaktien profitierten BAIC Motor (plus 4,2 Prozent) in Hongkong von einer Transaktion im Sektor. Die staatliche Muttergesellschaft Beijing Automotive will ihre E-Mobilitätsaktivitäten an die ChengDu QianFeng in Form eines Vermögenstausches weitergeben. BAIC soll eine Kontrollmehrheit an QianFeng erhalten. In Seoul kletterten LG Display nach einem positiven Ausblick für das OLED-Geschäft, aber ansonsten schwachen Geschäftszahlen um 5,9 Prozent.

CREDIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 07:21 ET (12:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.