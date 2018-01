DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.834,80 -0,01% +5,93% Euro-Stoxx-50 3.671,64 +0,17% +4,79% Stoxx-50 3.272,99 +0,17% +2,99% DAX 13.546,31 +0,61% +4,87% FTSE 7.739,13 +0,31% +0,36% CAC 5.540,95 -0,02% +4,30% Nikkei-225 24.124,15 +1,29% +5,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,83 +25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,82 63,57 +0,4% 0,25 +5,6% Brent/ICE 69,33 69,03 +0,4% 0,30 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,62 1.333,96 +0,2% +2,66 +2,6% Silber (Spot) 16,97 17,01 -0,2% -0,04 +0,2% Platin (Spot) 991,50 997,00 -0,6% -5,50 +6,7% Kupfer-Future 3,13 3,19 -1,8% -0,06 -4,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Erleichterung über das rasche Ende der US-Haushaltssperre (Government Shutdown) dürfte die Wall Street auch am Dienstag stützen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich kaum verändert. Alle großen US-Indizes hatten am Vortag auf Rekordniveaus geschlossen, als sich eine Einigung der Parteien im Haushaltsstreit abzeichnete. Nach Börsenschluss verabschiedete der US-Kongress dann einen Haushaltsentwurf, der von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde.

Für die Anleger an den Aktienmärkten steht derzeit allerdings vorwiegend die Bilanzsaison im Blick. Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Streaminganbieter Netflix über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Geschäftszahlen und Ausblick kommen gut an. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 9 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei 247,75 Dollar.

Nicht ganz so euphorisch fällt die Reaktion auf den optimistischen Ausblick von Adobe aus. Die Aktie steigt um 2,6 Prozent, nachdem Adobe aufgrund der US-Steuerreform eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht gestellt hat. Foot Locker werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Sportschuhhändler hat eine Minderheitsbeteiligung an der Sportmarke Carbon 38 erworben. Mit dem Schritt soll verstärkt die weibliche Kundschaft angesprochen werden. CFO Lauren Peters wird in den Board von Carbon 38 aufgenommen werden.

Am Dienstag haben vor der Startglocke unter anderem Johnson & Johnson, Travelers, Procter & Gamble und Verizon Communications Geschäftszahlen vorgelegt. Nach Börsenschluss folgen Texas Instruments und United Continental Holdings.

Aktien der Solarbranche und von Haushaltsgeräteherstellern könnten von neuen Zöllen in den USA auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solarpaneelen profitieren, die sich vor allem gegen asiatische Hersteller aus China und Südkorea richten. First Solar verbessern sich um 4,7 Prozent. Die Aktien von Whirlpool werden noch nicht gehandelt.

Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Allerdings beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Nachdem der Haushaltsstreit in den USA beigelegt ist, wird wohl auch Präsident Trump an dem Gipfel teilnehmen und dort am Freitag sprechen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +0,6 zuvor: +0,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit guten Vorgaben aus den USA geht es an den Börsen in Europa am Dienstagmittag mehrheitlich nach oben. Auf der Gewinnerliste weit oben steht der DAX. Er erreichte am Vormittag mit 13.597 Punkten ein neues Allzeithoch. Allerdings bleiben Anschlusskäufe aus, weshalb die Kurse wieder etwas zurückkommen. Der Euro-Stoxx-50 wird unterdessen gebremst von - unter anderem - schwachen Rohstoffaktien. Hier würden Gewinne mitgenommen, heißt es. Übergeordnet stützt die weltweit robuste Konjunkturlage die Börsen. Dafür dass der deutsche Markt am Dienstag überdurchschnittlich gut läuft, machen Beobachter die Aussicht auf eine baldige Regierungsbildung mit verantwortlich. Die guten Zahlen des US-Streaminganbieters Netflix geben dem Technologiesektor Auftrieb. Der entsprechende Stoxx-Subindex liegt mit einem Plus von 0,6 Prozent an zweiter Stelle hinter dem Index der Freizeitwerte. Letzterer wird gestützt von festen Kursen bei den Fluglinienaktien nach einem positiven Zwischenbericht von Easyjet. Easyjet heben um 4,4 Prozent ab, Lufthansa und IAG um 1,4 bzw 2 Prozent. Nach Aussagen vom Kapitalmarkttag geht es für die Carrefour-Aktie um 5,3 Prozent nach oben. Die französische Einzelhandelskette kündigte umfassende Maßnahmen zur Restrukturierung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit an. Für Enttäuschung sorgt Gea mit ersten Zahlen für 2017. Gea fallen um 2,6 Prozent, machen damit einen großen Teil der frühen Verluste wieder wett. Wirecard notierten zwischenzeitlich zweistellig im Minus und verlieren am Mittag noch 5 Prozent. Fundamentale Nachrichten gebe es nicht, "aber wieder eine Menge Stimmungsmache", sagt ein Händler mit Verweis auf einen negativen Research-Bericht einer "Southern Investigative Reporting Foundation". Die Einführung von Importzöllen von bis zu 30 Prozent auf Solarpanels durch die US-Regierung drückt SMA Solar um 5,1 Prozent. "SMA ist zwar nicht von den Zöllen betroffen, aber von einem möglichen Rückgang der Investitionen, vor denen selbst die US-Industrie warnt", sagt ein Händler. Deutliche Kursgewinne weist die Aktie des schweizerischen Herstellers von Computerzubehör Logitech (plus 5,7 Prozent) nach Vorlage starker Zahlen auf. Die Blicke richten sich ansonsten auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die EZB dürfte nach Mehrheitsmeinung am Markt aber stillhalten und die weitere Entwicklung abwarten. Zuletzt hatten sich einige EZB-Mitglieder positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone geäußert und die Stärke des Euro thematisiert. Der Euro geht wenig verändert um.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:59 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2237 -0,12% 1,2252 1,2253 +1,9% EUR/JPY 135,27 -0,52% 135,98 135,81 0% EUR/CHF 1,1779 -0,08% 1,1788 1,1776 +0,6% EUR/GBP 0,8790 +0,19% 0,8773 1,1399 -1,1% USD/JPY 110,54 -0,40% 110,99 110,84 -1,9% GBP/USD 1,3921 -0,32% 1,3965 1,3967 +3,0% Bitcoin BTC/USD 10.094,80 -5,21% 10.306,49 10.391,63 -29,72

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Neue Rekordstände der Wall Street haben an den asiatischen Börsen am Dienstag die Kurse beflügelt. Auslöser war die Einigung im US-Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Zumindest kursmäßig fast ignoriert wurde die Einführung von Zöllen in den USA auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solarpaneelen, die sich vor allem gegen asiatische Hersteller aus China und Südkorea richten. Das chinesische Handelsministerium kündigte darauf an, seine Interessen zu verteidigen. In Seoul erholten sich Samsung Electronics trotz der Schlagzeilen aus den USA nach dem Vortagesrutsch um 1,9 Prozent, LG Electronics drehten nach anfänglich deutlichen Verlusten von in der Spitze 5 Prozent ein halbes Prozent ins Plus. In Japan stiegen die Kurse, obwohl der Yen nach den Entscheidungen und Äußerungen der japanischen Notenbank leicht anzog. Die Bank of Japan rüttelte nicht an ihrem geldpolitischen Kurs. Dies war so erwartet worden. Allerdings änderte die Notenbank ihre Formulierungen zum Inflationsausblick: Sie rechnet nun mit einer wenig veränderten Inflation, nachdem sie zuvor stets einen schwachen Preisauftrieb in Aussicht gestellt hatte. In China ging es vor alem im Bankensektor nordwärts. China Construction, ICBC und Agricultural Bank markierten Rekordhochs wie auch die Versicherungstitel von Ping An. In Hongkong beendete der HSI die Sitzung erneut auf Allzeithoch. In Indien sprang der Sensex erstmals über die Marke von 36.000 Punkten, nachdem das Börsenbarometer erst vor vier Sitzungen die Marke von 35.000 Zählern geknackt hatte. Auf Taiwan legte der Leitindex getragen von Aufschlägen des Schwergewichts Taiwan Semi von 1,7 Prozent leicht zu. Unter den Einzelaktien profitierten BAIC Motor (plus 4,2 Prozent) in Hongkong von einer Transaktion im Sektor. Die staatliche Muttergesellschaft Beijing Automotive will ihre E-Mobilitätsaktivitäten an die ChengDu QianFeng in Form eines Vermögenstausches weitergeben. BAIC soll eine Kontrollmehrheit an QianFeng erhalten. In Seoul kletterten LG Display nach einem positiven Ausblick für das OLED-Geschäft, aber ansonsten schwachen Geschäftszahlen um 5,9 Prozent.

CREDIT

January 23, 2018 07:21 ET (12:21 GMT)

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Dienstag zurück. Stützend wirken die guten Vorgaben von den Aktienmärkten, was unter anderem auf die Entspannung im US-Haushaltsstreit zurückzuführen ist. Demokraten und Republikaner haben sich darauf geeinigt, die Haushaltssperre bis zum 8. Februar aufzuheben. Wenngleich damit noch keine endgültige Einigung erreicht worden ist, so stehen die Zeichen dennoch auf Entspannung. Fundamental stützend am Kreditmarkt sind zudem die andauernden Käufe von Unternehmensanleihen (CSPP) durch die EZB. "Damit bestätigt sich die Ankündigung der EZB hinsichtlich einer stärkeren Verlagerung auf private Portfolios", so die Commerzbank. Das CSPP bleibe eine der tragenden Säulen unserer leicht risikofreundlichen Haltung bei Credit. Die Analysten sind davon überzeugt, dass die CSPP-Nachfrage die Credit-Spreads weiter stützen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fondsmanager: Deutsche-Bank-Chef Cryan braucht mehr Zeit

Die Deutsche Bank und ihr CEO John Cryan benötigen vermutlich noch zwei bis drei Jahre, um die im Rahmen des langfristigen Turnarounds der Bank versprochenen Fortschritte unter Beweis zu stellen. Davon geht der CEO und Chefinvestor der Londoner Fondsgesellschaft Algebris Investments, Davide Serra, aus. Es sei unrealistisch zu erwarten, dass Cryan die Bank schon wieder auf Kurs gebracht habe, sagte Serra auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

Eon-Chef: Hätten ohne Fortum niedrigeren Preis für Uniper bekommen

Eon-Chef Johannes Teyssen hat den Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper an den Konkurrenten Fortum zum Preis unter Marktwert verteidigt. Ohne das Angebot von Fortum, so Teyssen, "hätten wir einen noch niedrigeren Preis bekommen". Eon erhält für seine verbliebenen 47 Prozent an Uniper 22 Euro je Aktie, was sich insgesamt auf knapp 4 Milliarden Euro summiert.

Eon-Chef beklagt Miesmachen der Energiewende und fehlenden Ehrgeiz

Eon-Chef Johannes Teyssen hat ein Schlechtreden der Energiewende und den fehlenden Ehrgeiz von Union und SPD bei den energiepolitischen Weichenstellungen beklagt. "Erst war die Energiewende toll, ganz toll. Und jetzt umgekehrt: Alles ist gescheitert, alles ist eine Katastrophe", kritisierte der Vorstandsvorsitzende in der Eröffnungsrede zum Energiekongress des Handelsblattes in Berlin. Derzeit dominiere in der öffentlichen Diskussion "Skepsis und Mutlosigkeit", meinte Teyssen.

Talanx verstärkt sein Türkeigeschäft und kauft Liberty Sigorta

Der Versicherungskonzern Talanx, Muttergesellschaft der Hannover Rück, verstärkt sich mit einem Zukauf in einem seiner Kernmärkte. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt Talanx 99,4 Prozent der Anteile an der türkischen Sachversicherungsgesellschaft Liberty Sigorta von der US-amerikanischen Liberty Mutual Gruppe.

IT-Dienstleister Datagroup erhöht die Dividende

Der IT-Dienstleister Datagroup erhöht nach einem Umsatz- und Gewinnwachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Dividende deutlich. Aufgrund der fortgesetzt guten Geschäftsentwicklung werde der Hauptversammlung eine Aufstockung der Dividende von 30 auf 45 Cent je Aktie vorgeschlagen, teilte Datagroup bei Bekanntgabe der endgültigen Geschäftsergebnisse mit.

Energiekonzern New Areva ändert Namen in Orano

Der französische Energiekonzern Areva hat den Namen seines Kerngeschäftes von "New Areva" in "Orano" geändert. Der Konzern hatte sich im vergangenen Jahr im Zuge einer Restrukturierung aufgespalten. Das Reaktorgeschäft New NP ging an den französischen Stromkonzern Electricite de France (EDF), der im Dezember die Übernahme der Mehrheit von 75,5 Prozent vereinbarte. Die Geschäftsaktivitäten von Orano umfassen Uran-Minen, die Anreicherung, Wiederaufbereitung und den Rückbau sowie Kerntechnik.

Österreichs Finanzminister Löger begrüßt Zuschlag für Niki Lauda

Der österreichische Finanzminister Hartwig Löger hat die Entscheidung des Gläubigerausschusses, die insolvente Airline Niki an den Gründer Niki Lauda zu verkaufen, begrüßt. Jede Entscheidung, die ein Fortbestehen von Niki zur Folge habe, sei "eine gute Entscheidung", sagte Löger. Von einer Einflussnahme der österreichischen Regierung auf die Entscheidung wisse er nichts: "Ich geh' davon aus, dass es eine ganz normale Vergabe war."

Investor AB leidet unter Abschreibung

Das schwedische Investmentunternehmen Investor AG hat im vierten Quartal wegen einer Abschreibung einen hohen Verlust ausgewiesen. Die Dividende wollen die Schweden aber trotzdem aufstocken. Eine Abschreibung von knapp 1 Milliarde schwedischen Kronen (umgerechnet rund 102 Millionen Euro) belastete das Ergebnis bei der Investor AB. Der Nettoverlust im vierten Quartal betrug rund 1,01 Milliarden Kronen, im Vorjahresquartal hatte der Gewinn 9,18 Milliarden Kronen betragen. Die Dividende wollen die Schweden auf 12 von vorher 11 SEK je Aktie aufstocken.

EasyJet steigert Einnahmen und rechnet mit anhaltendem Wachstum

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat im ersten Geschäftsquartal mehr umgesetzt. Das Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich werde sich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2017/18 fortsetzen, erwartet die Airline, die Teile der insolventen Air Berlin übernommen hat.

Carrefour plant umfassende Restrukturierung und Arbeitsplatzabbau

Die französische Einzelhandelskette Carrefour SA kündigte am Dienstag umfassende Maßnahmen zur Restrukturierung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit an. Dazu zählen auch der Abbau von Arbeitsplätzen, mögliche Ladenschließungen und eine strategische Kooperation in China.

Britische Wettbewerbsbehörde hat bei Sky-Übernahme weiter Vorbehalte

Die britische Wettbewerbsbehörde hat weiter Bedenken gegen die Komplettübernahme des britischen Pay-TV-Anbieters Sky durch den Medienkonzern 21st Century Fox. Die Competition and Markets Authority (CMA) hat auf vorläufiger Basis festgestellt, dass diese Transaktion wegen der Sorgen um die Pluralität nicht im öffentlichen Interesse liege. Sollte das Geschäft wie vorgeschlagen durchgeführt werden, dürfte das den Einfluss des Imperiums von Rupert Murdoch auf die öffentliche Meinung erhöhen.

Logitech erhöht nach drittem Quartal die Prognose für 2017/18

Der Schweizer Hersteller für Computerzubehör Logitech hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 Umsatz und Gewinn erhöht und schraubt die Prognose für das Gesamtjahr hoch. Für das Gesamtjahr stellte der Konzern nun ein Umsatzwachstum von 12 bis 14 (vorher: 10 bis 12) Prozent auf Basis fester Wechselkurse in Aussicht. Der operative Gewinn (Non-GAAP) soll bei 270 bis 280 (bisher: 260 bis 270) Millionen Dollar liegen.

KKR verstärkt mit neuem Frankfurter Büro ihr europäisches Standbein

Die Beteiligungsgesellschaft KKR will in Frankfurt eine neue Niederlassung eröffnen und stärkt damit ihr Standbein in Kontinentaleuropa. Johannes Huth, Mitglied und Leiter von KKR Europe, Middle East and Africa, sagte, dass Frankfurter Büro werde alle KKR-Investitionsaktivitäten abdecken, wobei der Schwerpunkt auf Private-Equity und Growth-Equity-Investitionen liegen soll.

Prudential verkauft Tochter an südkoreanische Shinhan Financial

Prudential verkauft sein vietnamesisches Verbraucherfinanzgeschäft Prudential Vietnam Finance Co Ltd für 151 Millionen US-Dollar an eine Tochter der südkoreanischen Shinhan Financial Group Ltd. Mit der Tochter Shinhan Card Ltd vereinbarte der britische Finanzdienstleister zudem eine neue langfristige Allfinanz-Partnerschaft in Vietnam und Indonesien.

Intel warnt vor "unvorhersehbaren" Problemen durch Chip-Updates

Der US-Chipriese Intel hat vor "unvorhersehbaren" Problemen durch Updates gewarnt, die die jüngst bekannt gewordene Sicherheitslücke in Millionen Computerprozessoren weltweit stopfen sollen. Die Updates könnten bei einigen Prozessortypen zu einer höheren Zahl an Computerneustarts und anderem unberechenbaren Verhalten der Rechner führen, erklärte Intel-Manager Navin Shenoy in eine Blogeintrag. Intel riet Computerherstellern, Anbietern von Cloud-Diensten, Softwareherstellern und Nutzern, die gegenwärtigen Updateversionen nicht aufzuspielen.

