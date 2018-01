Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index steigt zu Jahresbeginn deutlich

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Januar kräftiger verbessert als erwartet. Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 20,4 Punkte von 17,4 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen nur eine geringe Steigerung auf 17,5 vorausgesagt.

EZB: Banken halten Standards für Unternehmenskredite stabil

Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im vierten Quartal 2017 stabil gehalten. Im Vorquartal hatte es eine leichte Lockerung gegeben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, wollen die Institute die Standards, zu denen sie den Unternehmen Geld leihen, im ersten Quartal 2018 etwas stärker lockern. Die Kreditnachfrage der Unternehmen nahm im vierten Quartal 2017 spürbar zu.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,2 nach 2,4 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert; der bisherige Tiefstand war am 5. Dezember 2017 mit einer Zuteilung von 2,3 Milliarden Euro verzeichnet worden.

Warum die Geldpolitik für die Märkte bald die zweite Geige spielt

In diesem Jahr werden Zentralbanken ihre Geldpolitik weiter straffen und so Abstand nehmen von den Strategien, die seit der Finanzkrise die Märkte bestimmt haben. Die amerikanische Federal Reserve hat den Leitzins seit 2017 bereits dreimal angehoben und will das in diesem Jahr erneut tun. Außerdem reduziert sie schrittweise ihre Bilanzsumme. Die Europäische Zentralbank will immerhin ihr Anleihekaufprogramm verkleinern.

Kuroda dämpft Spekulationen über frühe BoJ-Straffung

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat Spekulationen über eine frühe Straffung der Geldpolitik gebremst und seine Botschaft wiederholt, dass die Zentralbank lockere monetäre Bedingungen aufrechterhalten will, bis eine stabile Inflation von 2 Prozent erreicht ist. "Wir haben noch keine Phase erreicht, in der wir darüber diskutieren sollten, wie wir aus der lockeren Geldpolitik aussteigen können, da die Inflation immer noch weit von dem 2 Prozent Inflationsziel entfernt ist", sagte Kuroda bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Ratssitzung.

Fitch sieht noch zahlreiche Herausforderungen für griechische Banken

Die griechischen Banken sind noch nicht über den Berg. Nach Einschätzung der Ratingagentur Fitch sind die griechischen Banken vielmehr immer noch im höchsten Maße anfällig für jedwede Verwerfung und haben noch zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Fitch führt dies auf die außerordentlich schlechte Kreditqualität, den hohen Anteil leistungsgestörter Kredite und die angespannte Liquiditätslage zurück.

Fitch warnt vor falschen China-Daten

Die Ratingagentur Fitch hat eine Breitseite gegen China abgeschossen und die Glaubwürdigkeit der ökonomischen Daten von einigen lokalen und regionalen Verwaltungseinheiten in Zweifel gezogen. "Sollten weitere Beispiele ans Tageslicht kommen, könnte das Ratingaktionen zur Folge haben", warnten die Kreditwächter. Die Episode werfe ein Licht auf die Schwächen der Regierungsführung und erhöhe die Unsicherheit über die berichteten Fiskaldaten.

Kauder mahnt SPD zur Eile bei Verhandlungen über große Koalition

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die SPD zum Auftakt der Verhandlungen über eine erneute große Koalition zur Eile gedrängt. "Wir sollten in zwei bis drei Wochen mit den Verhandlungen fertig sein", sagte Kauder der Funke Mediengruppe. Es sei grundsätzlich richtig, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe, aber das Tempo zähle inzwischen auch. "Die Bürger sind des Wartens müde. Jeder Tag, der ohne neue Regierung vergeht, erhöht nicht gerade das Vertrauen in die Parteien und die Demokratie", warnte der CDU-Politiker.

SPD sinkt weiter in der Wählergunst

Die SPD hat ihren Rückgang in den Umfragen auch nach der Entscheidung ihres Parteitages für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union fortgesetzt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 18 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Bundesregierung will mit USA über Strafzölle reden

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat nach der Verhängung hoher Importzölle auf Solarmodule und Waschmaschinen durch die US-Regierung allgemeine Kritik an solchen Maßnahmen geübt und Gespräche darüber mit den USA angekündigt. "Unsere Position ist, je weniger Zölle wir haben, je weniger Protektionismus wir haben, desto besser ist es für die Bürgerinnen und Bürger", sagte Altmaier bei seinem Eintreffen zu einem EU-Finanzministertreffen in Brüssel.

Outsourcing-Firmen droht Gegenwind durch Trump

Die Zuwanderung dürfte auch in diesem Jahr oberste Priorität auf der politischen Agenda der USA genießen. Von daher könnten indische IT-Outsourcing-Firmen noch stärker als bisher mitten im Fadenkreuz der Politik in Washington stehen. Nach dem "Buy American, Hire American"-Erlass von US-Präsident Donald Trump im Vorjahr dürften die von vielen indischen Outsourcern für ihre Arbeitskräfte genutzten Visa jetzt in die Schusslinie kommen.

Erdbeben der Stärke 8,2 vor Alaskas Küste - Tsunami-Warnung

Ein schweres Beben hat am Dienstag die Südküste Alaskas erschüttert, die Behörden gaben für den US-Bundesstaat ebenso wie für die Westküste von Kanada eine Tsunami-Warnung aus. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 8,2. Sein Zentrum lag demnach im Golf von Alaska, 280 Kilometer südöstlich der Stadt Kodiak.

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez +2,6 Mrd GBP (Vj: +5,1 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez PROGNOSE: +5,2 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Dez +27,4 Mrd GBP (Vj: +33,8 Mrd GBP)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.