Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union (EU) hat acht Staaten und Gebiete von ihrer Schwarzen Liste zu Steueroasen genommen, die sie erst Ende 2017 eingerichtet hatte. Barbados, Grenada, Südkorea, Macao, die Mongolei, Panama, Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate wurden von der Liste der nicht kooperativen Gebiete genommen, nachdem sie auf hoher politischer Ebene zugesagt hätten, die Bedenken zu beheben, teilte der EU-Ministerrat mit. Er traf die Entscheidung bei seiner Sitzung in Brüssel nach eigenen Angaben ohne Diskussion.

Die acht Länder und Gebiete werden aber nun in einer anderen Kategorie geführt und sollen unter "enger Beobachtung" stehen, ob sie ihre Zusagen auch einhalten. Auf der Schwarzen Liste der nicht kooperativen Jurisdiktionen stehen nun noch neun. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) zog ein positives Fazit des Beschlusses. "Es ist richtig, dass man zeigt, wenn Staaten ihre Politik ändern, dann gibt es dafür auch Anerkennung - wenn sie nicht kooperieren, dann müssen sie damit rechnen, dass sie dadurch Nachteile haben", erklärte er in Brüssel.

"Auch, wer von der Liste gestrichen wird, weil er Kooperation verspricht, muss damit rechnen, dass er wieder auf diese Liste kommt, wenn er das nicht hält, was er uns zusagt." Ziel müsse es nun sein, die Liste weltweit zu einem Instrument zu machen, "das all die Staaten fürchten, die mit Steuervermeidung, mit Steuerhinterziehung, mit Steuerbetrug ein Geschäft machen wollen". Die EU hatte die Liste in Reaktion auf die Enthüllungen der "Panama Papers" zu Steueroasen angelegt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 07:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.