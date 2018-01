Frankfurt - Die globale Aluminiumproduktion ist aufgrund der kräftigen Ausweitung in China im Dezember deutlich gestiegen, so die Analysten der Commerzbank. Gemäß Daten des International Aluminium Institute (IAI) habe gegenüber dem Vormonat ein Plus von 9,3% und gegenüber Vorjahr ein Plus von 1,8% zu Buche gestanden.

Den vollständigen Artikel lesen ...