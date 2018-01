An Schwankungen der Netzfrequenz hat der Stromhandel derzeit mindestens einen ebenso großen Anteil wie die Einspeisung erneuerbarer Energien. Das haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation und von der Technischen Universität Dresden herausgefunden. Außerdem lassen sich erneuerbare Energien in großen Netzen deutlich besser integrieren.In Europa hat der Stromhandel einen wesentlichen Anteil an den Schwankungen der Netzfrequenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Benjamin Schäfer und Marc Timme, Wissenschaftler am Göttinger Max-Planck-Institut ...

