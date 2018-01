Die Rekordjagd im Dax läuft, im Frühjahr könnte ein Anstieg auf 14.000 Punkte möglich sein. Doch das Risiko steigt mit, vor allem in Amerika wird die Luft gefährlich dünn.

Die wirtschaftlichen Aussichten für 2018, da sind sich die ökonomischen Auguren einig, hellen sich auf. Nach 3,7 Prozent globalem Wachstum, so die Berechnung des IWF, sollen es in diesem und im nächsten Jahr fast vier Prozent werden. Mit einer solchen Beschleunigung hat noch vor wenigen Monaten kaum einer gerechnet - und deshalb wirkt sie sich auch an den Kapitalmärkten deutlich aus.

Alle wichtigen Marktbarometer zeigen derzeit nach oben. An der Spitze steht das amerikanische Trio Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, die derzeit besonders von der US-Steuerreform befeuert werden. Zusätzlich hilft der nachgebende Dollar, der den amerikanischen Konzernen in diesem Jahr im internationalen Geschäft mehrere Prozentpunkte Umsatzzuwachs bescheren dürfte. Und die kommen oben drauf, weil die meisten Banken die aktuelle Schwäche des Greenbacks bisher nicht auf der Rechnung hatten.

Für Deutschland liegen die IWF-Prognosen bei 2,3 Prozent für dieses Jahr und zwei Prozent für 2019. Diese Werte sind etwas moderater, weil die Unternehmen in Europa mit einem wiedererstarkten Euro leben müssen. Der Nachteil gegenüber Amerika ist allerdings nur relativ, da der höhere Euro wahrscheinlich dazu beiträgt, dass die Notenbank EZB noch länger an ihrer großzügigen Zinspolitik festhält. Trotz weltweit anziehender Preise - besonders für Rohstoffe und Energie - dürften sich die Zinsen in Europa nur langsam erhöhen; gut für die Börsen.

Mit knapp 13.600 Punkten hat der Dax ein neues Hoch markiert. Getragen wird der Aufschwung von den wichtigen Branchen des Marktes: Die Fahrzeugwerte Volkswagen, BMW, Daimler und Continental werden angetrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...