In der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen im Landkreis Karlsruhe sind am Dienstag ein Sportflugzeug und ein Hubschrauber in der Luft zusammengestoßen. Das teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Beide Maschinen seien in der Nähe des Ehrlichsees abgestürzt, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Hintergründe des Zusammenstoßes waren zunächst unklar. Auch über mögliche Opfer war noch nichts bekannt.