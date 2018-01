Bonn (ots) - Die meiste Zeit über ist es ein ganz normaler Skiort in den Schweizer Bergen, doch spätestens seit Dienstag, wenn die Mächtigsten der Welt aus Politik und Wirtschaft anreisen, gehört Davos wieder zu den bestgeschützten Orten der Welt: Das Weltwirtschaftsforum beginnt. Zu dem jährlichen Treffen werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter auch US-Präsident Donald Trump.



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ebenfalls einen Kurzbesuch zugesagt. Sie wird am Mittwochnachmittag eine Rede vor dem Plenum halten. Am späten Nachmittag spricht auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Weltwirtschaftsforum. Beide Reden überträgt phoenix live.



