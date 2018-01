München (ots) - Beratungsunternehmen holt Karl Markus Doerr und Drazen Nikolic als Managing Directors an Bord und stärkt seine Führungsmannschaft zudem mit vier internen Beförderungen



Das global tätige Beratungsunternehmen AlixPartners hat mit Karl Markus Doerr (52) und Drazen Nikolic (54) zwei langjährig erfahrene und bestens vernetzte Experten als neue Managing Directors gewonnen. Beide verstärken seit Jahresbeginn die Unternehmensspitze in Deutschland, die zudem durch interne Beförderungen ausgebaut worden ist: Der Retail- und Konsumgüterexperte Maximilian Coqui sowie der auf Einkaufs- und Lieferkettenthemen spezialisierte Marcus Kleinfeld wurden zu Managing Directors ernannt. Die Directors Nicolas Franzwa, dessen Schwerpunkt im Manufacturing-Bereich liegt, und Sebastian Jäger, der vor allem Transformationsprojekte im Industriesektor begleitet, sind neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Im Jahr 2017 ist AlixPartners in Deutschland erneut stark gewachsen.



Karl Markus Doerr (52) bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in Industrie und Beratung mit und gilt als profilierter Experte für Themen wie Produktentwicklung, Fertigung und Qualitätsmanagement. Besonderes Know-how hat Doerr in der Automobilindustrie, wo er im Laufe seiner Karriere mehr als hundert Kundenprojekte für Hersteller, Zulieferer und Beteiligungsunternehmen geleitet hat. Doerr startete seine Karriere in der Automobilindustrie bei Ford und wechselte dann in die Beratung, zunächst in die Automotive Practice von Roland Berger, anschließend zu A.T.Kearney. Danach war er 15 Jahre für Ricardo tätig: Dort gehörte Doerr zum Gründungsteam der Strategieberatungs-Einheit, in der er die letzten neun Jahre lang als Global Managing Director fungierte; zudem war er Mitglied des Operating Board der Ricardo Group.



Drazen Nikolic (54) ist Digitalisierungsexperte und verfügt über einen langjährigen Beratungshintergrund im IT- und Analytics-Bereich. Nach einem Studium der Elektrotechnik stieg Nikolic bei Perkin-Elmer Bodenseewerk ein, wo er zehn Jahre als Entwicklungsingenieur und Projektleiter tätig war. Nach einem MBA-Abschluss stieg Nikolic 1999 bei Accenture ein und entwickelte mehr als 13 Jahre lang Technologie unterstützte innovative Lösungen für Unternehmen aus der Pharma- und Life-Science-Branche, aus der Automobilindustrie, dem Versicherungs- und Gesundheitssektor sowie im Konsum- und Handelsgüterbereich. 2012 wechselte Nikolic als Partner zu Ernst & Young, wo er das EMEIA Advisory Center for Enterprise Intelligence leitete. 2015 wechselte er in die EY-DACH-Region, wo er die Gesamtverantwortung für Analytics übernahm. Bei AlixPartners verstärkt er nun den Bereich Digital mit Fokus auf Data Analytics und digitale Transformation.



Der zum Managing Director beförderte Maximilian Coqui (42) ist seit über 15 Jahren in der Unternehmensberatung tätig, seit sieben Jahren bei AlixPartners; sein Fokus liegt auf der Beratung und Implementierung von Transformationsprogrammen zur Ertragssteigerung und zur Reorganisation. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen aus dem Handels- und Konsumgüterbereich sowie Technologie- und Industrieunternehmen.



Marcus Kleinfeld (50) hat über 25 Jahre Beratungserfahrung, er stieg 2003 bei AlixPartners ein und berät schwerpunktmäßig bei komplexen Projekten aus den Bereichen Einkauf und Supply-Chain-Management im Industrie- und Automobilsektor.



In die Geschäftsleitung berufen wurden die AlixPartners-Directors Nicolas Franzwa und Sebastian Jäger: Nicolas Franzwa (40) unterstützt vor allem Unternehmen des produzierenden Gewerbes bei der Restrukturierung und Digitalisierung ihrer Einkaufs-, Logistik- und Wertschöpfungsprozesse und arbeitet seit 2014 bei AlixPartners. Sebastian Jäger (40), seit 2012 an Bord, hat sich auf ganzheitliche Optimierungs- und Restrukturierungsprogramme für die Industrie spezialisiert.



"Der Transformationsdruck ist in vielen Branchen enorm. Vor allem die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, die immer komplexere internationale Vernetzung und viele neue Marktteilnehmer erfordern von Unternehmen schnelles, richtiges und kraftvolles Handeln. Mit unserem kontinuierlich wachsenden und erfahrenen Team können wir diesen Unternehmen operativ helfen", sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners. "AlixPartners ist dafür bekannt, große, zeitkritische Transformationsprogramme erfolgreich umsetzen zu können. Mit unseren neuen Kollegen Karl Markus Doerr und Drazen Nikolic können wir uns dafür nochmals kompetent verstärken. Wir freuen uns, auch aus den eigenen Reihen mit Maximilian Coqui, Marcus Kleinfeld, Sebastian Jäger und Nicolas Franzwa vier verdiente Kollegen befördern zu können. AlixPartners bleibt in Deutschland auf Wachstumskurs!"



Ein Bild von Karl Markus Doerr finden Sie hier: http://bit.ly/2G7yWcw



Über AlixPartners



AlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in zeitkritischen und komplexen Transformationsprogrammen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise, funktionales Know-how, inklusive IT- und Digitalisierungs-Kompetenz, in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der Hebel für erfolgreiche Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, die kritischen Transformations-Vorhaben von Großunternehmen sowie mittelständischen Unternehmen umzusetzen. Umsetzungsstärke und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden werden groß geschrieben. Bei Bedarf übernehmen die erfahrenen Manager von AlixPartners auch interimistisch Führungsfunktionen.



AlixPartners hat über 1600 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. Im Berater-Ranking des Wirtschaftsmagazins Capital und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hat sich AlixPartners 2017 den ersten Platz in der Kategorie "Transformation" gesichert. Befragt wurden dazu über 700 Manager deutscher Unternehmen. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.com



