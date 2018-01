BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt trotz einer langen Anlaufphase ein Ende der Koalitionsverhandlungen mit der SPD vor der Karnevalswoche im Februar weiterhin nicht aus. "Im Zuge einer sehr langen Regierungsbildung" sei in den Sondierungsgesprächen mit der SPD auch über die herannahenden Höhepunkte des Karnevals gesprochen worden, sagte Merkel am Dienstag beim Empfang des Bundes Deutscher Karneval und von "Prinzenpaaren" aus allen 16 Bundesländern im Kanzleramt. "Nun wollen wir mal sehen, wie wir zeitlich vorankommen und was Sie dann noch daraus machen können", ergänzte sie. Die Hochzeit des Karnevals beginnt traditionell mit Weiberfastnacht am 8. Februar.

Auf ihre Bemerkung in den Sondierungen, man könne ja versuchen, vor der Fasnachtswoche fertig zu sein, habe man ihr gesagt, die Umzugswagen seien eh schon gebaut, berichtete Merkel. "Worauf ich sagte, dass ich auf eine gewisse Flexibilität und Spontanität bei Ihnen hoffte."

Merkel würdigte die Vielfalt närrischen Brauchtums in Deutschland. Es gehe um ein Stück regionale Besonderheit, aber auch um ein Stück guten deutschen Kulturguts. "Da geht es um Identität, da geht es um Zusammenhalt, da geht es um fröhliches Miteinander", sagte die Kanzlerin. Der Karneval sei ein nicht wegzudenkender Bestandteil deutschen Brauchtums. Merkel erhielt vom Präsidenten des Bundes Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fess, zu ihrem 11. Karnevalsempfang für besondere Verdienste um das Brauchtum Fasching, Fasnacht und Karneval den höchsten Ehrenorden seines Vereins./bk/DP/jha

