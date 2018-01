Süßwaren sollen auch 2018 günstig bleiben, sagt die Branche vor der weltgrößten Süßwarenmesse ISM. Die Politik solle sich bloß nicht mit Vorgaben zu Zucker- oder Fettgehalt einmischen. Das wäre sonst "DDR reloaded".

Die Preise für Süßigkeiten und Snacks sollen nach Branchenangaben in diesem Jahr stabil bleiben. Der Verbraucher könne nirgendwo in Europa so preisgünstig Süßwaren kaufen wie in Deutschland, sagte Uwe Lebens von internationalen Handelsverband Sweets Global Network am Dienstag vor dem Start der weltgrößten Süßwarenmesse ISM in Köln. Pro Kopf verzehrten Kunden hierzulande 2017 nahezu 31 Kilogramm Süßigkeiten, Knabberartikel und Markeneis - im Wert von knapp 97 Euro, wie der Bundesverband der Süßwarenindustrie (BDSI) berichtete. Das sei ein seit langem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...