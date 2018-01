Escrypt hat in den vergangenen Jahren zunehmend erweitert und beispielsweise das kanadische Unternehmen Trustpoint übernommen, um zum einem die Kompetenzen im Bereich Smart City auszubauen und zum anderen seine Präsenz am nordamerikanischen Markt zu stärken. Nun verstärkt sich das Unternehmen um eine Reihe von Einsatzgruppen, die bereits in der Konzernmutter Bosch für verschiedene Cybersecurity-Services verantwortlich zeichnen.

Mit einem CERT (Computer Emergency Response Team), SIEM (Security Incident & Event Management.), Vulnerability Management und Pentesting, Malware und Protection Services, dem Cyber Defense Center sowie einem PSIRT (Product ...

