Asahi Kasei möchte die Gesamtkapazität um 240 Mio. auf 1,1 Mrd. m2/a der Membranen steigern. Dazu erweitert das Unternehmen sowohl die Produktion im Trockenprozess am Standort in North Carolina, USA, als auch diejenige im Nassprozess in Moriyama, Japan. Der Abschluss des Ausbaus ist für Anfang 2019 bzw. Mitte 2020 geplant.

