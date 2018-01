- Justin Trudeau und Angela Merkel werden als die weltweit am meisten respektierten Führungspersönlichkeiten gesehen; Donald Trump und Vladimir Putin werden auf der Weltbühne am wenigsten geachtet -



Washington (ots/PRNewswire) - Die Schweiz behauptet unter allen Ländern der Welt Platz 1, so das Ergebnis des Best Countries Report 2018 (https://www.usnews.com/news/best-countries), ein Ranking- und Analyseprojekt, das gemeinsam von U.S. News & World Report, Y&Rs BAV Group und der Wharton School von der University of Pennsylvania durchgeführt wird. Bei dem Ranking, das mittlerweile zum dritten Mal durchgeführt wurde, standen 80 Länder im Hinblick auf eine ganze Reihe von Kriterien auf dem Prüfstand. Diese Kriterien reichen vom wirtschaftlichen Einfluss und den Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger bis hin zur Lebensqualität und sie sollen erfassen, wie einzelne Nationen im globalen Maßstab wahrgenommen werden.



Zum ersten Mal wurden die Teilnehmer der Untersuchung nach ihrer Meinung zu wichtigen globalen Führungspersönlichkeiten befragt. Kanadas Premier-Minister Justin Trudeau und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel werden weltweit am meisten respektiert, während US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Vladimir Putin die höchsten Ablehnungswerte erhielten. Unter den wichtigsten Führungskräften aus der Wirtschaft war Eric Schmidt, Executive Chairman von Googles Muttergesellschaft Alphabet, die am meisten respektierte Persönlichkeit.



"U.S. News ist weltweit für seine tief gehenden Ranglisten zu komplexen Institutionen, wozu Systeme wie Universitäten und Kliniken gehören, bekannt", sagte Brian Kelly, Redakteur und Chief Content Officer bei U.S. News. "Wir verwenden denselben Ansatz bei Regierungen, um die Bürger sowie Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik dabei zu unterstützen, ihre Länder und ihr Führungspersonal besser bewerten zu können."



Wichtigste Ergebnisse des Best Countries Report 2018:



- Die Schweiz auf dem 1. Platz und Kanada auf Platz 2 sind die Länder mit einer fortschrittlicheren Sozial- und Umweltpolitik und sie dominieren auch das Gesamtranking (https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-full-list). Die skandinavischen Länder - Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen - befinden sich in der Gesamtbewertung unter den Top 15. Dänemark steht im Länderranking auf Platz 1, wenn es darum geht, Kinder großzuziehen (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-raising-children), und es ist auch für Frauen (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-women) am attraktivsten. Schweden übernimmt die die oberste Platzierung in Sachen umweltbewusste Lebensführung (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-green-living) und Norwegen steht beim Thema Bürgerrechte (https://www.usnews.com/news/best-countries/citizenship-rankings) ganz oben. - Deutschland rückt einen Platz nach vorn auf Rang 3, womit es das Vereinigte Königreich verdrängt, das auf Platz 4 zurückfällt. Deutschlands Ruf als ein weltoffenes Land mit einer transparenten Regierung und einer großen Gleichheit zwischen den Geschlechtern hat zu dieser Verbesserung im Ranking geführt. Die Verschlechterung des Vereinigten Königreichs deutet dagegen auf ein sinkendes Vertrauen in dessen wirtschaftliche Stärke nach einem Brexit. - Japan bleibt auf Platz 5, wobei die Punktzahl insbesondere in den Bereichen Unternehmertum (https://www.usnews.com/news/best-countrie s/entrepreneurship-rankings), aufstrebende Wirtschaften (https://www.usnews.com/news/best-countries/movers-rankings) und reiche Traditionen (https://www.usnews.com/news/best-countries/influence-rankings) hoch ausfällt. Singapur und China, die es auf Platz 16 bzw. Platz 20 schaffen, sind unter den asiatischen Ländern die Bestplatzierten. Beide Länder werden dafür beachtet, dass sie beim wirtschaftlichen Wachstum über ein großes Potenzial verfügen. - Die USA fallen um einen Platz auf Rang 8 zurück und liegen damit hinter Schweden (Platz 6) und Australien (Platz 7). Das Land verliert in zwei wichtigen Kategorien an Boden: im Bereich offenes Geschäftsumfeld (https://www.usnews.com/news/best-countries/open-fo r-business-rankings), wobei hier vor allem die marktorientierten Länder betrachtet werden, und in der Kategorie treibende Kräfte (https://www.usnews.com/news/best-countries/movers-rankings), in der Länder mit aufstrebenden Wirtschaftsbereichen bewertet werden. Die Wahrnehmung der USA als politisch stabil, demokratisch und als Land, das eine offene Einreisepolitik verfolgt, hat sich verschlechtert. Allerdings bleibt das Land auch im dritten Jahr unter den mächtigsten Nationen auf Platz 1, knapp gefolgt von Russland auf Platz 2. - Luxemburg ist das wirtschaftsfreundlichste (https://www.usnews.com/ news/best-countries/open-for-business-rankings) Land, Deutschland belegt Platz 1 in der Kategorie Unternehmertum (https://www.usnews. com/news/best-countries/entrepreneurship-rankings) und die Schweiz ist das beste Land für den Hauptsitz von Unternehmen (https://www.u snews.com/news/best-countries/best-headquarter-a-corporation). Das Vereinigte Königreich führt im Bereich Bildung (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-education), Kanada belegt Platz 1 bei der Lebensqualität (https://www.usnews.com/news/ best-countries/quality-of-life-rankings) und Neuseeland ist Spitzenreiter beim Thema Ruhestand (https://www.usnews.com/news/bes t-countries/best-comfortable-retirement). Brasilien ist die Nr. 1 unter den Ländern, die man bereisen sollte (https://www.usnews.com/news/best-countries/adventure-rankings), und Italien steht an erster Stelle unter den Ländern mit den reichsten Traditionen (https://www.usnews.com/news/best-countries/heritage-rankings).



"Bei den Ländern, die es im diesjährigen Ranking auf die obersten Plätze geschafft haben, wird wieder einmal deutlich, dass militärische und wirtschaftliche Stärke nicht länger die wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Landes als Marke sind. Das Best-Countries-Ranking wird uns auch weiterhin zeigen, dass gerade weil es bei Marken darauf ankommt, sich auf ein breites Spektrum an Eigenschaften zu konzentrieren, wenn man sein Profil stärken und das Publikum für sich gewinnen will, Nationen, die vielschichtig sind und ein breites Spektrum an Qualitäten aufweisen, wie etwa Innovationskraft und Leidenschaft, die Anziehungskraft einer Marke besitzen, die sie auf der Weltbühne nach oben bringen", sagte David Sable, Global CEO von Y&R.



Der methodische Ansatz (https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology) beim Best-Countries-Ranking 2018 beruht auf Daten, die in einer patentrechtlich geschützten Umfrage unter mehr als 21.000 Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, gut informierte Eliten und normalen Bürgern erhoben wurden. "Der Best Countries Report sagt etwas über die Wirkung aus, die die Eigenschaft eine Nation als Marke auf ihr wirtschaftliches Wachstum haben kann und darauf, wie ihre Stellung in der Welt gesehen wird", sagte David Reibstein, Professor für Marketing an der Wharton School.



Das Best-Countries-Ranking ist das Kernstück des immer größer werdenden Best-Countries-Portal (https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology) von U.S. News, bei dem es sich um eine Plattform handelt, die tiefer gehende Nachrichtenbeiträge, interaktive Werkzeuge zur Datenvisualisierung, Videos, Fotos und Leitartikel von weltweiten Experten in Regierungsangelegenheiten sowie zu Wirtschafts- und Wissenschaftsfragen kombiniert. Die Plattform ist Teil des größer werdenden Portfolios an Regierungsrankings von U.S. News, wozu auch das Projekt Beste Staaten (https://www.usnews.com/news/best-states) und das demnächst startende Ranking zu den Gesündesten Kommunen (https://www.usnews.com/news/healthiest-communities) gehören.



Best-Countries-Ranking 2018



*Die vollständige Reihenfolge finden Sie hier (https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings-index)



Gesamtergebnis (https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-full-list)1. Schweiz 2. Kanada 3. Deutschland 4. Vereinigtes Königreich 5. Japan 6. Schweden 7. Australien 8. Vereinigte Staaten 9. Frankreich 10. Niederlande



Um ein Unternehmen zu gründen (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business) 1. Thailand 2. Malaysia 3. Mexiko



Für den Hauptsitz eines Unternehmens (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-headquarter-a-corporation) 1. Schweiz 2. Kanada 3. Luxemburg



Mächtigste Staaten (https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings) 1. Vereinigte Staaten 2. Russland 3. China



Für Frauen (https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings) 1. Dänemark 2. Schweden 3. Norwegen



Für Bildung (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-education) 1. Vereinigtes Königreich 2. Vereinigte Staaten 3. Kanada



Für einen angenehmen Ruhestand (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-comfortable-retirement) 1. Neuseeland 2. Australien 3. Schweiz



Folgen Sie den Best Countries (https://www.usnews.com/news/best-countries)-Ergebnissen auf Facebook (https://www.facebook.com/usnewsandworldreport/), Twitter (https://twitter.com/USNewsEducation) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/12003645) unter dem Hashtag BestCountries.



Über U.S. News & World Report



U.S. News & World Report ist ein globales Unternehmen für digitale Nachrichten und Informationen, das den Menschen ermöglicht, Entscheidungen über wichtige Themen in ihrem Leben auf der Grundlage besserer Informationen zu treffen. Mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung, Gesundheit, persönliche Finanzen, Reisen, Autos sowie Nachrichten und Meinungen bietet USNews.com (https://www.usnews.com/) Verbraucherinformationen, Ranglisten, Nachrichten und Analysen, um die Leser bei der immer komplexeren Entscheidungsfindung in all ihren Lebensphasen zu unterstützen. Mehr als 30 Millionen Menschen besuchen jeden Monat USNews.com (https://www.usnews.com/), um zu recherchieren und um sich zu orientieren. U.S. News wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C.



Über Y&Rs BAV Group



Y&Rs BAV Group ist eine weltweit agierende Beratungsfirma, die ihre Expertise in den Bereichen Verbraucherdaten und Strategien zum Markenmarketing zur Verfügung stellt. Unter Verwendung von BrandAsset® Valuator, einem patentrechtlich geschützten Markenmanagement-Tool und einer globalen Datenbank zur Markenwahrnehmung von Verbrauchern prägt BAV strategische und kreative Lösungen, die für bessere Geschäftsergebnisse sorgen. In über 24 Jahre hat BAV bislang Daten und Erkenntnisse über mehr als 1,5 Millionen Verbraucher im Zusammenhang mit 56.000 Marken in 52 Ländern auf der ganzen Welt erfasst, wobei 72 Dimensionen beim Markenimage und beim Markenwert in Betracht gezogen werden. Y&Rs BAV Group erstellt zudem, in Zusammenarbeit mit US News and World Report und der Wharton School, den "Best Countries"-Report, bei dem es sich um ein jährliches Ranking und eine Auswertung von Daten aus 80 Ländern rund um den Globus handelt. Um mehr zu erfahren, gehen Sie bitte auf yr.com/bav (http://www.yr.com/bav).



Über die Wharton School



Die im Jahr 1881 als erste akademische Wirtschaftsschule gegründete Wharton School der University of Pennsylvania genießt internationale Anerkennung für ihre intellektuelle Führung und kontinuierliche Innovationskraft in allen wichtigen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften in der Hochschulbildung. Mit ihrer breitgefächerten, global vernetzten Gemeinschaft und einer der publikationsstärksten Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften Publikationen schafft die Wharton weltweit einen ökonomischen und sozialen Mehrwert. An der Wharton School sind 5.000 Studierende im Grundstudium, in MBA-, Executive MBA- und Doktoranden-Studiengängen eingeschrieben. Jedes Jahr besuchen mehr als 9.000 Teilnehmer Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte und die Wharton School verfügt über ein starkes Alumni-Netzwerk mit 94.000 Absolventen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://seicenter.wharton.upenn.edu.



