Luxemburg - Der BayernInvest Osteuropa Fonds (ISIN LU0128942959/ WKN 795321, ANL) ist ein Regionenfonds, der auf eine aktive Selektion von Aktienwerten osteuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen setzt, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Die Börsen Osteuropas hätten sich weiterhin freundlich gezeigt und den Dezember und das gesamte Jahr 2017 deutlich im Plus geschlossen. Schlusslicht zu Jahresende sei Russland gewesen, während Ungarn und die Türkei deutlich hätten zulegen können. Zusätzlicher Ertrag sei aus der Währungsentwicklung gekommen, vor allem die Türkische Lira habe im Dezember an Wert gewinnen können. Der Ölpreis sei im Berichtszeitraum ebenfalls gestiegen und habe sich über dem Niveau von 60 USD halten können, was der osteuropäischen Region weitere Unterstützung gelieferte habe.

