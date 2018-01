IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.: NanoSphere Health Sciences Inc. unterzeichnet Lizenzabkommen, um kalifornischen Markt zu betreten

Denver, 23. Januar 2018. NanoSphere Health Sciences Inc. (CSE: NSHS) (NanoSphere) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich der Lizenzierung seiner Cannabistechnologie im Bundesstaat Kalifornien unterzeichnet hat. Laut dem Annual Industry Report 2016 von ArcView verzeichnete der legale Cannabismarkt in Kalifornien im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar und soll in diesem Jahr sogar auf 3,7 Milliarden Dollar steigen. Im Jahr 2019 soll sich der Umsatz bereits auf über fünf Milliarden Dollar belaufen.

Der Lizenznehmer mit Sitz in Oakland (Kalifornien) ist ein privater Hersteller von Pharmazeutika für über 35 führende Marken auf dem legalen Cannabismarkt. Das Abkommen sieht vor, dass der Hersteller eine nicht exklusive Lizenz auf das zum Patent angemeldete NanoSphere Delivery System sowie auf die markengeschützte Produktreihe Evolve NanoSerum von NanoSphere erhält. Evolve NanoSerum ist das erste klinisch getestete transdermale Cannabisprodukt, das innerhalb weniger Minuten eine schmerzlindernde Wirkung aufweist.

Der Hersteller wird im Rahmen eines Joint Ventures mit NanoSphere die Produktreihe Evolve als Vorzeigeprodukt seines Markennetzes etablieren und in ganz Kalifornien vertreiben.

Angesichts seiner Einwohnerzahl und der Größe seines legalen Cannabismarktes ist Kalifornien ein unglaublich aufregender Markt für uns, sagte Robert Sutton, Chairman und CEO von NanoSphere. Diese neue Unternehmung öffnet nicht nur einen großen Markt, sondern ist auch eine fantastische Gelegenheit, um unsere Sichtbarkeit und unsere Reputation auf dem legalen Cannabismarkt zu steigern. Das ist ein wichtiger Meilenstein, um noch mehr neue Patienten und Konsumenten mit unserem gepriesenen transdermalen Abgabesystem zu erreichen.

NanoSphere vermarktet seine revolutionären, hochmodernen Technologien zur Verabreichung von Cannabis in Form von Nanopartikel unter dem Markennamen Evolve Formulas. Im Juli 2017 hat Evolve sein vielfach gelobtes Cannabisprodukt NanoSerum für den medizinischen Einsatz und den Einsatz als Genussmittel in Colorado auf den Markt gebracht. Das preisgekrönte Produkt von NanoSerum konnte sich innerhalb von weniger als sechs Monaten einen Namen auf dem Markt machen.

Das preisgekrönte Evolve ist nunmehr bei über 70 Kunden in ganz Colorado erhältlich. NanoSphere plant, sein Netzwerk mit Herstellern und Betreibern in mehreren Bundesstaaten zu erweitern, seine Technologie zu lizenzieren, die Marke Evolve auf neue US-amerikanische Märkte zu bringen und seinen Erfolg durch die Einführung neuer Produktanwendungen fortzusetzen. Jede Produktanwendung wird konzipiert, um ein einzigartiges pharmakokinetisches und pharmakodynamisches Profil der Wirkung von Cannabinoid und therapeutische Anwendungen bieten zu können.

Seitdem Kalifornien 1996 zum ersten Bundesstaat avancierte, der die medizinische Anwendung legalisierte, verzeichnete die Pharmabranche beträchtliche Fortschritte bei der Erforschung möglicher medizinischer Anwendungen von Cannabis, sagte Sutton abschließend. Wir sind daher stolz, die Produktfamilie Evolve Patienten im Golden State zugänglich zu machen.

Lizenzierung von geistigem Eigentum von NanoSphere Dieses Lizenzierungsabkommen ist ein weiteres Beispiel für die wichtige Rolle, die geistiges Eigentum in einer großen und dynamischen Cannabislandschaft spielt. NanoSphere führte sein Lizenzierungsprogramm des geistigen Eigentums im Jahr 2015 ein und verfolgt mehrere Lizenzierungsmöglichkeiten über einen rigorosen Bewertungsprozess. Weitere Informationen über das Lizenzierungsprogramm von NanoSphere erhalten Sie hier: https://www.nanospherehealth.com/licensing/ Über NanoSphere NanoSphere Health Sciences Inc. hat sich als Biotechnologiefirma auf die Herstellung des NanoSphere Delivery System spezialisiert. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Plattform für die Cannabis-, Pharma- und Veterinärbranche, mit der unter Nutzung der Nanotechnologie Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, rezeptfreien Arzneimittel und andere Substanzen biologisch verabreicht werden. Das zum Patent angemeldete NanoSphere Delivery System ist eine der bedeutendsten Entwicklungen für die optimierte nicht invasive und nutzerfreundliche Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com.

