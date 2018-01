Der Elektrokonzern ABB will im kommenden Jahr vom Wirtschaftswachstum profitieren. Nach Jahren der Flaute sollen Investitionen und die US-Steuerreform dem Unternehmen wieder auf die Wachstumsschiene verhelfen.

Nach Jahren der Restrukturierung will der Schweizer Elektrokonzern ABB 2018 nun den Vorwärtsgang einlegen. "Jetzt verlassen wir die Reparaturwerkstatt und haben sehr gute Voraussetzungen, von den großen Markttrends zu profitieren", erklärte Konzernchef Ulrich Spiesshofer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir schalten von einem starken internen Bereinigungsmodus in einen externen Wachstumsmodus um."

Seit seinem Amtsantritt hat Spiesshofer die Kosten gedrückt, den Zürcher Konzern neu organisiert und Lücken im Angebot gestopft. Gleichzeitig brachen die Investitionen von wichtigen Kunden aus den Bereichen Öl und Gas sowie Bergbau angesichts der tieferen Rohstoff-Notierungen ein. In der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...